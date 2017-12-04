В Петербурге место ангела на церкви святой Екатерины заняла искусная копия

Завершена реставрация фигуры ангела с купола церкви святой Екатерины на Васильевском острове.

Деревянный ангел вернулся на купол церкви святой Екатерины в Петербурге. Скульптура заняла свое историческое место спустя 13 лет. Ее аварийную предшественницу сняли с крыши еще в 2004-м, когда она пришла в полную негодность. Тогда специалисты решили, что реставрировать ее не имеет смысла и приступили к созданию точной копии.



Новый ангел воссозданный и является точной копией предыдущего. Деревянная фигура покрашена и обшита свинцом. Реставраторы дали на ангела 100-летнюю гарантию.



Оригинал скульптуры долгое время простоял без креста в руках. По одной из версий, ладонь ангела вырезали в советские годы. По другой, фигуру повредило взрывной волной от снаряда во время Великой Отечественной. За это ее прозвали Ангелом пустые руки и Черным пионером.



Кстати, с этой скульптурой связана и еще одна городская легенда. По преданию, ангел на Васильевском вместе с теми, что установлены на Петропавловском соборе и Александровской колонне, составляет незримый треугольник, защищающий Петербург.