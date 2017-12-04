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    Убивший 12 фазанов в Парке Горького садист предстанет перед судом

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    Убивший 12 фазанов в Парке Горького садист предстанет перед судом

    Убивший 12 фазанов в Парке Горького садист предстанет перед судом

    В Москве состоится суд над мужчиной, которого обвиняют в садистском убийстве 12 фазанов в парке Горького.

    Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, 21-летнего ранее судимого местного жителя обвиняют в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель. Отмечается, что преступление обвиняемый совершил с применением садистских методов.

    По версии следствия, в сентябре молодой человек будучи пьяным пробрался в вольер для птиц на территории мини-зоопарка в природном заказнике «Воробьевы горы». Там он «поочередно отловил самца и самку фазана алмазного, двух самцов фазана золотого, двух самцов фазана королевского, двух самцов фазана непальского, двух самцов фазана Свайно, а также самца и самку фазана охотничьего». Впоследствии злоумышленник убил птиц садистским способом.

    Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.


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