Убивший 12 фазанов в Парке Горького садист предстанет перед судом

В Москве состоится суд над мужчиной, которого обвиняют в садистском убийстве 12 фазанов в парке Горького.
Как сообщается на сайте Генпрокуратуры, 21-летнего ранее судимого местного жителя обвиняют в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель. Отмечается, что преступление обвиняемый совершил с применением садистских методов.
По версии следствия, в сентябре молодой человек будучи пьяным пробрался в вольер для птиц на территории мини-зоопарка в природном заказнике «Воробьевы горы». Там он «поочередно отловил самца и самку фазана алмазного, двух самцов фазана золотого, двух самцов фазана королевского, двух самцов фазана непальского, двух самцов фазана Свайно, а также самца и самку фазана охотничьего». Впоследствии злоумышленник убил птиц садистским способом.
Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По версии следствия, в сентябре молодой человек будучи пьяным пробрался в вольер для птиц на территории мини-зоопарка в природном заказнике «Воробьевы горы». Там он «поочередно отловил самца и самку фазана алмазного, двух самцов фазана золотого, двух самцов фазана королевского, двух самцов фазана непальского, двух самцов фазана Свайно, а также самца и самку фазана охотничьего». Впоследствии злоумышленник убил птиц садистским способом.
Уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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