«Сбербанк» предупредил о проблемах при оплате картами

В «Сбербанке» сообщили, что часть клиентов может столкнуться со сложностями при проведении операций с картами и при расчетах с помощью терминалов в торговых сетях.
В банке сообщают, что выясняют причину неполадок. «Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время», — сообщили в «Сбербанке».
Сегодня же у держателей карт «Сбербанка» произошла еще одна неприятность: банк по ошибке уменьшил баланс счетов на некоторых картах. В пресс-службе заверили, что баланс будет восстановлен в течение пяти рабочих дней.
Напомним, что на прошлой неделе в работе «Сбербанка» также произошел сбой: некоторые клиенты не могли снять деньги в банкоматах или оплатить покупки картой. Неполадки устранили в течение дня.
Сегодня же у держателей карт «Сбербанка» произошла еще одна неприятность: банк по ошибке уменьшил баланс счетов на некоторых картах. В пресс-службе заверили, что баланс будет восстановлен в течение пяти рабочих дней.
Напомним, что на прошлой неделе в работе «Сбербанка» также произошел сбой: некоторые клиенты не могли снять деньги в банкоматах или оплатить покупки картой. Неполадки устранили в течение дня.
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