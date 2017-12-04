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    «Сбербанк» предупредил о проблемах при оплате картами

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    • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС
    «Сбербанк» предупредил о проблемах при оплате картами

    «Сбербанк» предупредил о проблемах при оплате картами

    «Сбербанк» предупредил о проблемах при оплате картами
  • Фото: Кухмарь Кирилл / ТАСС

    • В «Сбербанке» сообщили, что часть клиентов может столкнуться со сложностями при проведении операций с картами и при расчетах с помощью терминалов в торговых сетях.

    В банке сообщают, что выясняют причину неполадок. «Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время», — сообщили в «Сбербанке».

    Сегодня же у держателей карт «Сбербанка» произошла еще одна неприятность: банк по ошибке уменьшил баланс счетов на некоторых картах. В пресс-службе заверили, что баланс будет восстановлен в течение пяти рабочих дней.

    Напомним, что на прошлой неделе в работе «Сбербанка» также произошел сбой: некоторые клиенты не могли снять деньги в банкоматах или оплатить покупки картой. Неполадки устранили в течение дня.

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