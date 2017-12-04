Экологи: чистоте Финского залива угрожает микропластик

В Петербурге рассказали об экологическом вреде моющих средств и шампуней.

Минувшими летом и осенью эксперты коалиции «Чистая Балтика» проводили отборы проб в Финском заливе, Неве, Охте и пришли к неутешительным выводам. В результате был выпущен первый в России тематический гид для покупателя. В небольшой брошюре собрана информация о нескольких десятках самых популярных шампуней, гелей для душа и других средств гигиены.



Ежегодно только из косметики, бытовой химии и средств гигиены в море оказывается около 40 тонн микропластика. Частицы синтетических полимеров размером до 5 миллиметров вместе со сточными водами попадают в Балтику в огромных количествах.



Экологи призывают россиян отказаться от употребления вредных косметических продуктов. Ведь в некоторых из них содержится столько же микропластиковых частиц, сколько используется при изготовлении самого флакона.



Микропластик вреден не только для морской фауны. Частицы отлично абсорбируют органические загрязнители. В результате вместе с рыбой и морепродуктами к нам на стол попадают полихлорированные бинефилы, способные вызвать развитие злокачественных новообразований.