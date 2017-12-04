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    Экологи: чистоте Финского залива угрожает микропластик. Санкт-Петербург, Финский залив, море, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкологи: чистоте Финского залива угрожает микропластик

    Экологи: чистоте Финского залива угрожает микропластик

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    Экологи: чистоте Финского залива угрожает микропластик

    Экологи: чистоте Финского залива угрожает микропластик

    Экологи: чистоте Финского залива угрожает микропластик

      В Петербурге рассказали об экологическом вреде моющих средств и шампуней.

      Минувшими летом и осенью эксперты коалиции «Чистая Балтика» проводили отборы проб в Финском заливе, Неве, Охте и пришли к неутешительным выводам. В результате был выпущен первый в России тематический гид для покупателя. В небольшой брошюре собрана информация о нескольких десятках самых популярных шампуней, гелей для душа и других средств гигиены.

      Ежегодно только из косметики, бытовой химии и средств гигиены в море оказывается около 40 тонн микропластика. Частицы синтетических полимеров размером до 5 миллиметров вместе со сточными водами попадают в Балтику в огромных количествах.

      Экологи призывают россиян отказаться от употребления вредных косметических продуктов. Ведь в некоторых из них содержится столько же микропластиковых частиц, сколько используется при изготовлении самого флакона.

      Микропластик вреден не только для морской фауны. Частицы отлично абсорбируют органические загрязнители. В результате вместе с рыбой и морепродуктами к нам на стол попадают полихлорированные бинефилы, способные вызвать развитие злокачественных новообразований.

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