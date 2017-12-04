Житель деревни под Петербургом разбил плантацию конопли у себя в доме

Во Всеволожском районе Ленобласти задержан местный житель, который выращивал наркотики и незаконно хранил целый арсенал с оружием.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке спецназа изъяли у жителя деревни Лупполово под Петербургом почти 4 килограмма конопли и внушительный арсенал, в котором были не только автоматы и пистолеты, но и гранаты, мины, а также большое количество боевых патронов.



Как оказалось, хозяин частного дома уже давно выращивал в самодельной лаборатории коноплю и сам же ее расфасовывал. Возбуждено уголовное дело.



Кроме того, к статье за незаконный сбыт наркотических средств после заключения экспертов, скорее всего, добавится еще одна — за незаконное хранение оружия. Учитывая обнаруженный арсенал, суд отправил задержанного под арест.