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    Житель деревни под Петербургом разбил плантацию конопли у себя в доме. Ленинградская область, наркотики и наркомания, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖитель деревни под Петербургом разбил плантацию конопли у себя в доме

    Житель деревни под Петербургом разбил плантацию конопли у себя в доме

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    Житель деревни под Петербургом разбил плантацию конопли у себя в доме

    Житель деревни под Петербургом разбил плантацию конопли у себя в доме

    Житель деревни под Петербургом разбил плантацию конопли у себя в доме

      Во Всеволожском районе Ленобласти задержан местный житель, который выращивал наркотики и незаконно хранил целый арсенал с оружием.

      Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке спецназа изъяли у жителя деревни Лупполово под Петербургом почти 4 килограмма конопли и внушительный арсенал, в котором были не только автоматы и пистолеты, но и гранаты, мины, а также большое количество боевых патронов.

      Как оказалось, хозяин частного дома уже давно выращивал в самодельной лаборатории коноплю и сам же ее расфасовывал. Возбуждено уголовное дело.

      Кроме того, к статье за незаконный сбыт наркотических средств после заключения экспертов, скорее всего, добавится еще одна — за незаконное хранение оружия. Учитывая обнаруженный арсенал, суд отправил задержанного под арест.

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