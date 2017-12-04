СМИ: в крови актера Марьянова обнаружили сильнодействующие препараты

СМИ стали известные результаты экспертизы крови и тканей умершего в октябре известного актера Дмитрия Марьянова.
В крови и тканях умершего актера Дмитрия Марьянова обнаружены сильнодействующие препараты, в том числе галоперидол и феназепам, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Экспертиза установила, что эти препараты регулярно вводились Марьянову — в том числе непосредственно перед смертью.
Феназепам назначают при лечении так называемой «белой горячки» или при психозах и панических реакциях. Препарат является высокоактивным транквилизатором и не совместим с алкоголем, наркотиками и снотворным. Галоперидол — нейролептик, используемый для лечения шизофрении. Препарат также абсолютно противопоказан при употреблении алкоголя.
Напомним, Марьянов скончался 15 октября в подмосковной Лобне. Звонок в скорую поступил из клиники «Феникс», где проходят лечение алко- и наркозависимые. После отказа диспетчера оперативно отправить бригаду на вызов сотрудники реабилитационного центра повезли его в больницу на собственном транспорте. По дороге Марьянов скончался.
Следователи рассматривают две версии смерти актера Марьянова: отказ бригады скорой оперативно прибыть на помощь и некачественное оказание услуг в частной клинике, где перед смертью лечился актер.
Экспертиза установила, что эти препараты регулярно вводились Марьянову — в том числе непосредственно перед смертью.
Феназепам назначают при лечении так называемой «белой горячки» или при психозах и панических реакциях. Препарат является высокоактивным транквилизатором и не совместим с алкоголем, наркотиками и снотворным. Галоперидол — нейролептик, используемый для лечения шизофрении. Препарат также абсолютно противопоказан при употреблении алкоголя.
Напомним, Марьянов скончался 15 октября в подмосковной Лобне. Звонок в скорую поступил из клиники «Феникс», где проходят лечение алко- и наркозависимые. После отказа диспетчера оперативно отправить бригаду на вызов сотрудники реабилитационного центра повезли его в больницу на собственном транспорте. По дороге Марьянов скончался.
Следователи рассматривают две версии смерти актера Марьянова: отказ бригады скорой оперативно прибыть на помощь и некачественное оказание услуг в частной клинике, где перед смертью лечился актер.
Актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет.Опубликовано НТВ 15 октября 2017 г.
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