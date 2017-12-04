Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  

    Суд в Челябинской области отнял у полицейского квартиру и слишком дорогие машины

    3 комментария

    Суд в Челябинской области отнял у полицейского квартиру и слишком дорогие машины

    Суд в Челябинской области отнял у полицейского квартиру и слишком дорогие машины

    Суд обязал сотрудницу полиции города Озерска Челябинской области отдать государству два автомобиля и квартиру, которые оказались слишком дорогими для ее доходов.

    Сотрудница полиции города Озерска Челябинской области отдаст государству два внедорожника и квартиру, законность покупки которых она не смогла доказать. Об этом сообщает пресс-служба Озерского городского суда.

    Согласно материалам дела, женщина, чья фамилия не называется, в 2015 году купила два автомобиля Toyota и квартиру. Деньги, на которые покупки были сделаны, не были отражены в ежегодной декларации о доходах. Доказать, что машины и квартира были куплены на законные доходы, женщина не смогла, и суд постановил обратить покупки в доход государства.

    Уточняется, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru