Суд в Челябинской области отнял у полицейского квартиру и слишком дорогие машины

Суд обязал сотрудницу полиции города Озерска Челябинской области отдать государству два автомобиля и квартиру, которые оказались слишком дорогими для ее доходов.
Сотрудница полиции города Озерска Челябинской области отдаст государству два внедорожника и квартиру, законность покупки которых она не смогла доказать. Об этом сообщает пресс-служба Озерского городского суда.
Согласно материалам дела, женщина, чья фамилия не называется, в 2015 году купила два автомобиля Toyota и квартиру. Деньги, на которые покупки были сделаны, не были отражены в ежегодной декларации о доходах. Доказать, что машины и квартира были куплены на законные доходы, женщина не смогла, и суд постановил обратить покупки в доход государства.
Уточняется, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Согласно материалам дела, женщина, чья фамилия не называется, в 2015 году купила два автомобиля Toyota и квартиру. Деньги, на которые покупки были сделаны, не были отражены в ежегодной декларации о доходах. Доказать, что машины и квартира были куплены на законные доходы, женщина не смогла, и суд постановил обратить покупки в доход государства.
Уточняется, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Комментарии