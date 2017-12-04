Призвание помогать: как петербургские волонтеры делают жизнь особенных людей легче

Корреспондент НТВ познакомился с работой волонтеров в психоневрологическом интернате №3 в Петергофе.

В Петербурге проживает 620 тысяч инвалидов и чуть больше 20 тысяч человек, по данным Смольного, заняты добровольческой деятельностью. Элементарная логика подсказывает, что одного волонтера на 30 человек, конечно, маловато.



Именно поэтому после Международного дня инвалида, который отмечают 3 декабря, и накануне Дня добровольца (впервые отметят 5 декабря) петербургский ЗакС выступил с инициативой вписать эту дату в перечень городских праздников.



Между тем сотрудники психоневрологического интерната №3 в Петергофе пригласили в гости журналистов, чтобы продемонстрировать: помогать несложно, это может сделать каждый.



Издалека волонтеров психоневрологического интерната даже не сразу заметишь. Они не носят белых халатов, не раздают лекарства и не готовят еду. У них задача сложнее — общаться. Ведь для людей с особенностями развития куда важнее не то, что он съел на обед, а то, что его слышат и понимают.



Андрей Богинский, сотрудник психоневрологического интерната №3: «Все проживающие — с особенностями развития. И они очень тонко это видят, замечают. Когда ты открыт, они к тебе автоматически тянутся. Если человек кривит душой, они его сразу отталкивают».



Андрей Богинский — профессиональный волонтер. Он пять лет назад пришел в интернат добровольцем. Проникся атмосферой, людьми и остался. Теперь здесь просто работает. Говорит, с каждой новой улыбкой рождается общение, а с каждым новым словом возникает невероятных масштабов достижение, которое он проживает вместе с подопечным.



Андрей Богинский, сотрудник психоневрологического интерната №3: «У нас есть ребята, которые передвигаются на колясках. Естественно, есть такая процедура. Каждый день они ходят в ванную. Один наш проживающий стал сам это делать. То есть он начал вставать с коляски, опираться на ванную. Естественно, ты его страхуешь и сам залезаешь в ванную. Это гигантский прогресс».



Корреспондент НТВ Антон Зыков узнал о призвании волонтера.

