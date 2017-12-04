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    Прокурор просит 20 лет колонии для женщины, травившей крысиным ядом своих детей

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    Прокурор просит 20 лет колонии для женщины, травившей крысиным ядом своих детей

    Прокурор просит 20 лет колонии для женщины, травившей крысиным ядом своих детей

    В Ленинском районном суде Екатеринбурга состоялись прения сторон по уголовному делу жительницы Свердловской области Елены Кордюковой, обвиняемой в убийстве двух своих детей и покушении на убийство еще одного.

    Гособвинитель запросил максимальное наказание для Елены Кордюковой, а именно 20 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщила «Интерфаксу» старший помощник прокурора региона по связям со СМИ Марина Канатова.

    смотретьТравившая сына крысиным ядом мать прятала лицо в суде
    Травившая сына крысиным ядом мать прятала лицо в суде
    Суд по делу Кордюковой начался в апреле 2017 года и проходит в закрытом режиме. Судебно-психиатрические экспертизы показали, что женщина вменяема и способна нести ответственность за содеянное.

    Напомним, что в 2015 году 8-летний сын Елены Кордюковой Илья поступил в больницу в критическом состоянии. В крови мальчика медики обнаружили варфарин — вещество, которое используют для уничтожения крыс и других грызунов. Медики обратились в прокуратуру. Позже и сама мать созналась в преступлении. На допросах она рассказала, что устала лечить ребенка-инвалида и якобы хотела облегчить его страдания.

    В ходе проверки выяснилось, что в 2006 и в 2015 годах у женщины умерли еще двое детей с похожими симптомами.

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