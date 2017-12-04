Виновника смертельного питерского ДТП достали из дивана

В Ленобласти полицейские задержали
25-летнего Александра Брежнева, который устроил страшную аварию в Невском районе Петербурга.
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1985
В течение двух дней полицейские разыскивали владельца Mercedes Александра Брежнева, который утром 2 декабря на пересечении Искровского проспекта и улицы Подвойского протаранил служебный микроавтобус «Горэлектротранса».
Помимо водителя в ней ехали трое сотрудников отдела внутреннего контроля. От удара погибли все, кто находился в «Соболе», а саму раскуроченную машину выкинуло на тротуар. После столкновения водитель иномарки сбежал, оставив в своей машине пассажира, своего друга Эмиля Мирзоева.
Как передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, пострадавшего отвезли в Александровскую больницу в тяжелом состоянии. У друга виновника ДТП открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и ушиб головного мозга.
Пассажиров микроавтобуса спасти не удалось. Все четверо сотрудников «Горэлектротранса» (это трое мужчин и одна женщина — в возрасте от 38 до 52 лет) погибли на месте. Без близких остались пятеро детей.
Сегодня утром оперативники выудили Брежнева из дивана в поселке имени Тельмана. Там он прятался в квартире у родственника. Сейчас Александр доставлен для допроса в Главное следственное управление МВД по Петербургу.
По информации СМИ, Брежнев родился в семье военнослужащих, в последнее время проживал в пятикомнатной коммуналке в центре города. Биография молодого человека ничем не примечательна: после армии стал индивидуальным предпринимателем и открыл свою компанию. По словам друзей, был фанатом машин, но сильно не шиковал. Правда, судя по снимкам в соцсетях, в последнее время гламура на фото и в жизни становилось всё больше.
Сейчас Брежневу за смерть четверых людей грозит до 9 лет тюрьмы. Правда, в том случае, если выяснится, что водитель, не захотевший вызвать такси, действительно был пьян.
Помимо водителя в ней ехали трое сотрудников отдела внутреннего контроля. От удара погибли все, кто находился в «Соболе», а саму раскуроченную машину выкинуло на тротуар. После столкновения водитель иномарки сбежал, оставив в своей машине пассажира, своего друга Эмиля Мирзоева.
Как передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, пострадавшего отвезли в Александровскую больницу в тяжелом состоянии. У друга виновника ДТП открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и ушиб головного мозга.
Пассажиров микроавтобуса спасти не удалось. Все четверо сотрудников «Горэлектротранса» (это трое мужчин и одна женщина — в возрасте от 38 до 52 лет) погибли на месте. Без близких остались пятеро детей.
Сегодня утром оперативники выудили Брежнева из дивана в поселке имени Тельмана. Там он прятался в квартире у родственника. Сейчас Александр доставлен для допроса в Главное следственное управление МВД по Петербургу.
По информации СМИ, Брежнев родился в семье военнослужащих, в последнее время проживал в пятикомнатной коммуналке в центре города. Биография молодого человека ничем не примечательна: после армии стал индивидуальным предпринимателем и открыл свою компанию. По словам друзей, был фанатом машин, но сильно не шиковал. Правда, судя по снимкам в соцсетях, в последнее время гламура на фото и в жизни становилось всё больше.
Сейчас Брежневу за смерть четверых людей грозит до 9 лет тюрьмы. Правда, в том случае, если выяснится, что водитель, не захотевший вызвать такси, действительно был пьян.
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