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    Виновника смертельного питерского ДТП достали из дивана. ДТП, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВиновника смертельного питерского ДТП достали из дивана

    Виновника смертельного питерского ДТП достали из дивана

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    Виновника смертельного питерского ДТП достали из дивана

    Виновника смертельного питерского ДТП достали из дивана

    Виновника смертельного питерского ДТП достали из дивана

      В Ленобласти полицейские задержали 25-летнего Александра Брежнева, который устроил страшную аварию в Невском районе Петербурга.

      В течение двух дней полицейские разыскивали владельца Mercedes Александра Брежнева, который утром 2 декабря на пересечении Искровского проспекта и улицы Подвойского протаранил служебный микроавтобус «Горэлектротранса».

      Помимо водителя в ней ехали трое сотрудников отдела внутреннего контроля. От удара погибли все, кто находился в «Соболе», а саму раскуроченную машину выкинуло на тротуар. После столкновения водитель иномарки сбежал, оставив в своей машине пассажира, своего друга Эмиля Мирзоева.

      Как передает корреспондент НТВ Эдмунд Желбунов, пострадавшего отвезли в Александровскую больницу в тяжелом состоянии. У друга виновника ДТП открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа и ушиб головного мозга.

      Пассажиров микроавтобуса спасти не удалось. Все четверо сотрудников «Горэлектротранса» (это трое мужчин и одна женщина — в возрасте от 38 до 52 лет) погибли на месте. Без близких остались пятеро детей.

      Сегодня утром оперативники выудили Брежнева из дивана в поселке имени Тельмана. Там он прятался в квартире у родственника. Сейчас Александр доставлен для допроса в Главное следственное управление МВД по Петербургу.

      По информации СМИ, Брежнев родился в семье военнослужащих, в последнее время проживал в пятикомнатной коммуналке в центре города. Биография молодого человека ничем не примечательна: после армии стал индивидуальным предпринимателем и открыл свою компанию. По словам друзей, был фанатом машин, но сильно не шиковал. Правда, судя по снимкам в соцсетях, в последнее время гламура на фото и в жизни становилось всё больше.

      Сейчас Брежневу за смерть четверых людей грозит до 9 лет тюрьмы. Правда, в том случае, если выяснится, что водитель, не захотевший вызвать такси, действительно был пьян.

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