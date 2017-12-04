Джон Уоррен стал обладателем премии Food Show Awards 2017

В Москве прошла церемония вручения Первой национальной премии за лучшие медиапроекты о кулинарии. В номинации «Лучший ведущий телепрограммы о еде и путешествиях» победу одержал Джон Уоррен — ведущий проекта НТВ «Поедем, поедим!».
В рамках увлекательной и аппетитной экспедиции харизматичный британец Джон Уоррен отправляется в путешествия по регионам России и различным точкам мира, откуда привозит не только яркие гастрономические впечатления, но и уникальные рецепты. За пять лет существования программы влюбленный в Россию подданный Великобритании успел снять 211 выпусков «Поедем, поедим!», посетил 82 страны и больше тысячи городов, предоставив возможность всем телезрителям познакомиться с различными народностями, их культурой, обычаями и традиционной кухней. Для самых искушенных зрителей не менее искушенный путешественник приготовил около двух тысяч колоритных блюд местной кухни.
Джон Уоррен: «Я хочу сказать главное: я — член команды! У меня команда — просто обалдеть! И каждый из них — лучший: лучший оператор телепередачи про путешествия, лучший руководитель проекта, лучший шеф-редактор, лучший продюсер, лучший редактор, лучший сценарист. Все они — „Поедем, поедим!“. Спасибо огромное, мы стараемся!»
Национальная премия Food Show Awards проводится с целью отметить лучших из тех, кто рассказывает о кулинарии и еде в различных форматах, популяризирует гастрономию среди аудитории телевидения, радио, прессы и Интернета.
Напомним, недавно программа «Поедем, поедим!» и ее бессменный ведущий Джон Уоррен стали обладателями Всероссийской премии «СМИротворец-2017».
Смотрите «Поедем, поедим!» каждую субботу в 14:10 на НТВ.
Джон Уоррен: «Я хочу сказать главное: я — член команды! У меня команда — просто обалдеть! И каждый из них — лучший: лучший оператор телепередачи про путешествия, лучший руководитель проекта, лучший шеф-редактор, лучший продюсер, лучший редактор, лучший сценарист. Все они — „Поедем, поедим!“. Спасибо огромное, мы стараемся!»
Национальная премия Food Show Awards проводится с целью отметить лучших из тех, кто рассказывает о кулинарии и еде в различных форматах, популяризирует гастрономию среди аудитории телевидения, радио, прессы и Интернета.
Напомним, недавно программа «Поедем, поедим!» и ее бессменный ведущий Джон Уоррен стали обладателями Всероссийской премии «СМИротворец-2017».
Смотрите «Поедем, поедим!» каждую субботу в 14:10 на НТВ.
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