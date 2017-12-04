Улюкаев рассказал о странном поведении Сечина перед встречей в офисе «Роснефти»

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки, заявил, что глава «Роснефти» Игорь Сечин устроил против него тщательно спланированную провокацию.
Такое мнение Улюкаев высказал в Замоскворецком суде Москвы, где сегодня гособвинитель потребовал приговорить экс-министра к 10 годам строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.
Алексей Улюкаев, бывший министр экономического развития РФ: «Сейчас в моей голове сложились все странности той ситуации, которая предшествовала моей встрече с Сечиным и передаче взятки. Я понимаю, что в отношении меня была провокация».
По словам экс-министра, именно Сечин был инициатором встречи, которая состоялась в офисе «Роснефти» год назад, причем действовал он настойчиво.
Алексей Улюкаев: «Ему нужна была встреча именно в офисе „Роснефти“. Это были удобные условия для оперативного эксперимента, но я это понял позднее».
В связи с этим Улюкаев попросил суд передать материалы дела в Следственный комитет для проверки, передает ТАСС.
Улюкаев говорит, что ожидал получить от топ-менеджера вино в подарок и обсудить текущие дела. Однако в итоге вышло, что от Сечина он вышел с сумкой в которой лежали 2 миллиона долларов. По данным следствия, такую сумму министр требовал от Сечина за положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти». После этого Улюкаев лишился поста и оказался под домашним арестом. Сегодня на прениях в суде прокурор заявил, что вина экс-министр доказана, и попросил вынести ему суровый приговор. При этом, по мнению обвинителя, Улюкаева следует судить не за вымогательство, а за получение взятки.
Алексей Улюкаев, бывший министр экономического развития РФ: «Сейчас в моей голове сложились все странности той ситуации, которая предшествовала моей встрече с Сечиным и передаче взятки. Я понимаю, что в отношении меня была провокация».
По словам экс-министра, именно Сечин был инициатором встречи, которая состоялась в офисе «Роснефти» год назад, причем действовал он настойчиво.
Алексей Улюкаев: «Ему нужна была встреча именно в офисе „Роснефти“. Это были удобные условия для оперативного эксперимента, но я это понял позднее».
В связи с этим Улюкаев попросил суд передать материалы дела в Следственный комитет для проверки, передает ТАСС.
Улюкаев говорит, что ожидал получить от топ-менеджера вино в подарок и обсудить текущие дела. Однако в итоге вышло, что от Сечина он вышел с сумкой в которой лежали 2 миллиона долларов. По данным следствия, такую сумму министр требовал от Сечина за положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти». После этого Улюкаев лишился поста и оказался под домашним арестом. Сегодня на прениях в суде прокурор заявил, что вина экс-министр доказана, и попросил вынести ему суровый приговор. При этом, по мнению обвинителя, Улюкаева следует судить не за вымогательство, а за получение взятки.
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