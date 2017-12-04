В Госдуме предложили разрешить пассажирам сдавать билеты на задержанные рейсы

Депутат Госдумы предложил обязать авиакомпании возвращать пассажирам деньги за билеты при задержке рейсов.
В Госдуме придумали новый способ, как защитить авиапассажиров. Депутат Игорь Ананских собирается на этой неделе внести законопроект, который даст пассажирам право сдавать билеты на задержанные рейсы.
Если самолет задержали больше чем на 3 часа по вине авиакомпании, то у пассажиров будет возможность сдать билеты на этот рейс. Причем делать это предлагается прямо в аэропорту и здесь же получать деньги. Возвратный билет или нет — значения не имеет; авиакомпания обязана заплатить всем пассажирам немедленно.
Ананских рассказал«Парламентской газете», что большинство задержек происходит по вине авиакомпаний, потому что они пытаются использовать самолеты «на 120%». А недобросовестные перевозчики пользуются тем, что у пассажира нет свободных денег, чтобы сразу купить другой билет.
Если самолет задержали больше чем на 3 часа по вине авиакомпании, то у пассажиров будет возможность сдать билеты на этот рейс. Причем делать это предлагается прямо в аэропорту и здесь же получать деньги. Возвратный билет или нет — значения не имеет; авиакомпания обязана заплатить всем пассажирам немедленно.
Ананских рассказал«Парламентской газете», что большинство задержек происходит по вине авиакомпаний, потому что они пытаются использовать самолеты «на 120%». А недобросовестные перевозчики пользуются тем, что у пассажира нет свободных денег, чтобы сразу купить другой билет.
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