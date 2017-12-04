В Петербурге на форуме обсуждают арктический туризм

Сегодня в Петербурге стартовал VII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее».

Главные темы форума в этом году — развитие в Арктике опорных зон и моногородов, а также социально-экономическое развитие полярных территорий, сохранение экологии и арктический туризм.



Кроме того, сегодня прошло заседание рабочей группы по снижению зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импортного оборудования. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, эта зависимость снижается быстрее, чем планировали: 3 года назад импортного оборудования было 60%, сейчас 52%.