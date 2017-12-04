Военные самолеты США провели разведку у границ РФ на Черном море

Американских военные самолеты совершили разведывательные полеты у российских границ на Черном море.
В понедельник к российским границам на Черном море подлетели сразу три американских военных самолета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.
Один из самолетов — стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk — совершил многочасовой разведывательный полет вдоль западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края. Он приближался к российской границе на расстояние около 50–60 км. Ранее этот беспилотник был замечен над Донбассом.
К западу от Севастополя был замечен патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. В какие-то моменты он резко менял высоту, снижаясь до 1200 метров над уровнем морем.
Еще один разведчик зафиксирован к западу от Крыма. Им стал американский самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия EP-3E Aries II с авиабазы Суда-бэй на Крите.
На прошлой неделе американские самолеты-разведчики провели многочасовые полеты вблизи российских рубежей на юге Балтики. У границ России на Чёрном море был замечен американский противолодочный самолет P-8A Poseidon.
Один из самолетов — стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk — совершил многочасовой разведывательный полет вдоль западного и южного побережья Крыма и побережья Краснодарского края. Он приближался к российской границе на расстояние около 50–60 км. Ранее этот беспилотник был замечен над Донбассом.
К западу от Севастополя был замечен патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия. В какие-то моменты он резко менял высоту, снижаясь до 1200 метров над уровнем морем.
Еще один разведчик зафиксирован к западу от Крыма. Им стал американский самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия EP-3E Aries II с авиабазы Суда-бэй на Крите.
На прошлой неделе американские самолеты-разведчики провели многочасовые полеты вблизи российских рубежей на юге Балтики. У границ России на Чёрном море был замечен американский противолодочный самолет P-8A Poseidon.
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