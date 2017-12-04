СМИ сообщили о гибели экс-президента Йемена Салеха

Иранские СМИ сообщили о гибели бывшего президента Йемена Салеха от рук
боевиков-хуситов.
Канцелярия бывшего президента Йемена Али Абдаллы Салеха не подтвердила его смерть. О вышедшем опровержении сообщили арабские СМИ, передает ТАСС.
Партия «Всеобщий народный конгресс» подтвердила в понедельник смерть Салеха, несмотря на то, что ранее представитель партии Радфан Дубейс выступил с опровержением информации о его гибели. По словам Дубейса, бывший президент «жив и руководит действиями лояльных ему сил по отпору мятежникам в Сане».
Ранее ряд иранских СМИ сообщил о гибели Салеха, а также его заместителя Арефа Зока и генсека его партии Ясира аль-Авази в столице Йемена Сане. По их данным, повстанцы-хуситы взорвали резиденцию экс-президента. Сведений о том, был ли Салех в этот момент в доме, не поступало, однако МВД Йемена, подконтрольное повстанцам, подтвердило его гибель и сообщило, что Салех погиб при попытке покинуть город.
В прошедшие выходные в столице Йемена происходили бои между лоялистами и хуситами. Как сообщила РИА Новости официальный представитель Международного комитета Красного Креста Анастасия Исюк, в ночь на понедельник в столкновениях погибли 125 человек, ранения получили 238 человек.
Партия «Всеобщий народный конгресс» подтвердила в понедельник смерть Салеха, несмотря на то, что ранее представитель партии Радфан Дубейс выступил с опровержением информации о его гибели. По словам Дубейса, бывший президент «жив и руководит действиями лояльных ему сил по отпору мятежникам в Сане».
Ранее ряд иранских СМИ сообщил о гибели Салеха, а также его заместителя Арефа Зока и генсека его партии Ясира аль-Авази в столице Йемена Сане. По их данным, повстанцы-хуситы взорвали резиденцию экс-президента. Сведений о том, был ли Салех в этот момент в доме, не поступало, однако МВД Йемена, подконтрольное повстанцам, подтвердило его гибель и сообщило, что Салех погиб при попытке покинуть город.
В прошедшие выходные в столице Йемена происходили бои между лоялистами и хуситами. Как сообщила РИА Новости официальный представитель Международного комитета Красного Креста Анастасия Исюк, в ночь на понедельник в столкновениях погибли 125 человек, ранения получили 238 человек.
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