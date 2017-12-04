Посольство США возобновляет выдачу виз в российских регионах

С 11 декабря американские консульства в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке возобновят выдачу виз российским гражданам.
Консульства США в регионах РФ возобновят проведение собеседований на визы 11 декабря. Об этом сообщается на сайте посольства США в РФ. В диппредставительстве отмечают, что прием граждан будет вестись в ограниченном объеме.
С 1 сентября выдача американских неиммиграционных виз в России производилась только в Москве. В посольстве США это решение объясняли сокращением числа сотрудников, отмечая, что американские законы не запрещают российским гражданам подавать документы на визу в другой стране.
Действия США стали ответом на сокращение состава американской дипмиссии в России.
С 1 сентября выдача американских неиммиграционных виз в России производилась только в Москве. В посольстве США это решение объясняли сокращением числа сотрудников, отмечая, что американские законы не запрещают российским гражданам подавать документы на визу в другой стране.
Действия США стали ответом на сокращение состава американской дипмиссии в России.
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