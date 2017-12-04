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    На Украине предложили заменить мясо в пайках военных на сухое молоко

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    На Украине предложили заменить мясо в пайках военных на сухое молоко

    На Украине предложили заменить мясо в пайках военных на сухое молоко

    Минобороны Украины намеревается заменить мясо в пайках военнослужащих ВСУ на сухое молоко и кефир.

    Соответствующий проект ведомство вынесло на обсуждение кабинета министров. В случае его принятия на новый рацион перейдут военные, участвующие в международных учениях, а также находящиеся в местах постоянной дислокации, в учебных центрах, на полигонах и на востоке страны.

    Как пишет газета «Наші гроші», в документе предлагается разрешить менять одни продукты в рационе солдат на другие, если совпадают их стоимость и пищевая ценность.

    Издание уточняет, что таким образом Мионобороны планирует заменить мясо первой категории, то есть говядину, свинину, баранину и телятину, на сухое молоко, сухую простоквашу и кисломолочные продукты в соотношении 1 к 0,7.

    Сами военные считают, что подобные новшества спровоцируют напряженность среди личного состава и подорвут моральный дух армии.

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