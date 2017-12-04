На Украине предложили заменить мясо в пайках военных на сухое молоко

Минобороны Украины намеревается заменить мясо в пайках военнослужащих ВСУ на сухое молоко и кефир.
Соответствующий проект ведомство вынесло на обсуждение кабинета министров. В случае его принятия на новый рацион перейдут военные, участвующие в международных учениях, а также находящиеся в местах постоянной дислокации, в учебных центрах, на полигонах и на востоке страны.
Как пишет газета «Наші гроші», в документе предлагается разрешить менять одни продукты в рационе солдат на другие, если совпадают их стоимость и пищевая ценность.
Издание уточняет, что таким образом Мионобороны планирует заменить мясо первой категории, то есть говядину, свинину, баранину и телятину, на сухое молоко, сухую простоквашу и кисломолочные продукты в соотношении 1 к 0,7.
Сами военные считают, что подобные новшества спровоцируют напряженность среди личного состава и подорвут моральный дух армии.
Как пишет газета «Наші гроші», в документе предлагается разрешить менять одни продукты в рационе солдат на другие, если совпадают их стоимость и пищевая ценность.
Издание уточняет, что таким образом Мионобороны планирует заменить мясо первой категории, то есть говядину, свинину, баранину и телятину, на сухое молоко, сухую простоквашу и кисломолочные продукты в соотношении 1 к 0,7.
Сами военные считают, что подобные новшества спровоцируют напряженность среди личного состава и подорвут моральный дух армии.
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