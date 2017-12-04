Московский метрополитен останется без рекламы

Московский метрополитен отказывается от услуг своего основного оператора рекламы «Трейд компани».
Компании уже направлено уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке.
Как объяснили в пресс-службе столичной подземки, компания должна была к 1 декабря предоставить новую банковскую гарантию на сумму более 6,5 млрд рублей, однако этого так и не произошло, передает РИА Новости.
При этом в метрополитене подчеркнули, что предоставление финансового обеспечения — это важнейшее условие контракта, которое строго контролируется.
Контракт с «Трейд Компани» метрополитен заключил в сентябре 2016 года, а в декабре новый оператор начал размещать рекламу в вагонах и вдоль эскалаторов. До этого целый год в столичном метро вообще не размещалась коммерческая реклама, так как в 2015 году контракт с оператором «Авто Селл» был расторгнут из-за просрочки платежей.
Как объяснили в пресс-службе столичной подземки, компания должна была к 1 декабря предоставить новую банковскую гарантию на сумму более 6,5 млрд рублей, однако этого так и не произошло, передает РИА Новости.
При этом в метрополитене подчеркнули, что предоставление финансового обеспечения — это важнейшее условие контракта, которое строго контролируется.
Контракт с «Трейд Компани» метрополитен заключил в сентябре 2016 года, а в декабре новый оператор начал размещать рекламу в вагонах и вдоль эскалаторов. До этого целый год в столичном метро вообще не размещалась коммерческая реклама, так как в 2015 году контракт с оператором «Авто Селл» был расторгнут из-за просрочки платежей.
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