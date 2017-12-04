Элтон Джон сообщил о смерти матери

У знаменитого британского музыканта Элтона Джона умерла мать.
Об этом артист сообщил в своем Instagram.
Элтон Джон: «Я видел ее в прошлый понедельник, и я в шоке. Безопасного тебе путешествия, мама. Спасибо тебе за все. Мне будет тебя не хватать».
Как пишет Daily Mail, музыкант и его мать Шейла Фэрбразер не разговаривали друг с другом почти девять лет. Лишь в мае этого года, незадолго до 90-летия Шейлы, артист восстановил с ней отношения.
Элтон Джон: «Я видел ее в прошлый понедельник, и я в шоке. Безопасного тебе путешествия, мама. Спасибо тебе за все. Мне будет тебя не хватать».
Как пишет Daily Mail, музыкант и его мать Шейла Фэрбразер не разговаривали друг с другом почти девять лет. Лишь в мае этого года, незадолго до 90-летия Шейлы, артист восстановил с ней отношения.
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