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    Элтон Джон сообщил о смерти матери

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    • Фото: eltonjohn / instagram.com
    Элтон Джон сообщил о смерти матери

    Элтон Джон сообщил о смерти матери

    Элтон Джон сообщил о смерти матери
  • Фото: eltonjohn / instagram.com

    • У знаменитого британского музыканта Элтона Джона умерла мать.

    Об этом артист сообщил в своем Instagram.

    Элтон Джон: «Я видел ее в прошлый понедельник, и я в шоке. Безопасного тебе путешествия, мама. Спасибо тебе за все. Мне будет тебя не хватать».

    Как пишет Daily Mail, музыкант и его мать Шейла Фэрбразер не разговаривали друг с другом почти девять лет. Лишь в мае этого года, незадолго до 90-летия Шейлы, артист восстановил с ней отношения.





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