В Набережных Челнах в подъезде дома сожгли мужчину

Мужчина стал жертвой пожара в подъезде жилого дома в Набережных Челнах.
О трагедии сообщили жильцы пятиэтажки, которые пожаловались на сильный запах гари.
Представители экстренных служб, прибывшие на место ЧП, обнаружили на лестничной площадке обгоревшее тело мужчины 30–35 лет. Сейчас его личность выясняется.
По предварительной версии, причиной пожара стал поджог, сообщает «Комсомольская правда».
Представители экстренных служб, прибывшие на место ЧП, обнаружили на лестничной площадке обгоревшее тело мужчины 30–35 лет. Сейчас его личность выясняется.
По предварительной версии, причиной пожара стал поджог, сообщает «Комсомольская правда».
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