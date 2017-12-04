Экипаж МКС приготовил в невесомости пиццу: видео

Экипаж МКС под руководством итальянского астронавта Несполи приготовил на станции пиццу.
Экипаж МКС приготовил в условиях невесомости итальянскую пиццу. Об этом сами члены экипажа рассказали на своих страницах в соцсетях.
Как рассказал в своем Twitter астронавт из Италии Паоло Несполи, ингредиенты были присланы на станцию после того, как Несполи обмолвился в разговоре с руководителем программы МКС Кирком Шайрмэном, что соскучился по пицце.
Паоло Несполи, астронавт ЕКА: «Когда тебе действительно хочется пиццы, достаточно лишь случайно упомянуть об этом в разговоре с руководителем программы МКС во время прямой линии. Кирк, спасибо за неожиданный вкусный сюрприз!»
В готовке приняли участие все шесть членов экипажа. На видео, которое опубликовал Несполи, видно, что астронавты не делали тесто, а использовали готовые коржи. Добавив все ингредиенты, блюдо нагревали в специальном устройстве для приготовления пищи. Астронавты приготовили несколько разных видов пиццы и угощали друг друга, перебрасывая пиццу по станции.
Как рассказал в своем Twitter астронавт из Италии Паоло Несполи, ингредиенты были присланы на станцию после того, как Несполи обмолвился в разговоре с руководителем программы МКС Кирком Шайрмэном, что соскучился по пицце.
Паоло Несполи, астронавт ЕКА: «Когда тебе действительно хочется пиццы, достаточно лишь случайно упомянуть об этом в разговоре с руководителем программы МКС во время прямой линии. Кирк, спасибо за неожиданный вкусный сюрприз!»
В готовке приняли участие все шесть членов экипажа. На видео, которое опубликовал Несполи, видно, что астронавты не делали тесто, а использовали готовые коржи. Добавив все ингредиенты, блюдо нагревали в специальном устройстве для приготовления пищи. Астронавты приготовили несколько разных видов пиццы и угощали друг друга, перебрасывая пиццу по станции.
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