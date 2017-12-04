Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    Экипаж МКС приготовил в невесомости пиццу: видео. МКС, еда, космонавтика, космос. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЭкипаж МКС приготовил в невесомости пиццу: видео

    Экипаж МКС приготовил в невесомости пиццу: видео

    комментировать
    • Фото: NASA Johnson / youtube.com
    Экипаж МКС приготовил в невесомости пиццу: видео

    Экипаж МКС приготовил в невесомости пиццу: видео

    Экипаж МКС приготовил в невесомости пиццу: видео
    • Фото: NASA Johnson / youtube.com

      • Экипаж МКС под руководством итальянского астронавта Несполи приготовил на станции пиццу.

      Экипаж МКС приготовил в условиях невесомости итальянскую пиццу. Об этом сами члены экипажа рассказали на своих страницах в соцсетях.

      Как рассказал в своем Twitter астронавт из Италии Паоло Несполи, ингредиенты были присланы на станцию после того, как Несполи обмолвился в разговоре с руководителем программы МКС Кирком Шайрмэном, что соскучился по пицце.

      Паоло Несполи, астронавт ЕКА: «Когда тебе действительно хочется пиццы, достаточно лишь случайно упомянуть об этом в разговоре с руководителем программы МКС во время прямой линии. Кирк, спасибо за неожиданный вкусный сюрприз!»

      В готовке приняли участие все шесть членов экипажа. На видео, которое опубликовал Несполи, видно, что астронавты не делали тесто, а использовали готовые коржи. Добавив все ингредиенты, блюдо нагревали в специальном устройстве для приготовления пищи. Астронавты приготовили несколько разных видов пиццы и угощали друг друга, перебрасывая пиццу по станции.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru