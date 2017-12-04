В Таиланде скончался пронзенный штырями россиянин

Россиянин, который выпал с балкона в Паттайе (Таиланд), умер.
Врачи не смогли спасти российского туриста, который напоролся на острые металлические штыри и потерял много крови, сообщает Pattaya People.
Напомним, россиянин получил серьезные травмы рано утром 1 декабря. Мужчина потерял ключ от входной двери в свою комнату и решил залезть внутрь через балкон соседнего номера, однако сорвался и упал на штыри.
Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили россиянина, висящего на уровне четвертого этажа. Для того, чтобы освободить мужчину, пришлось использовать подъемный кран.
Напомним, россиянин получил серьезные травмы рано утром 1 декабря. Мужчина потерял ключ от входной двери в свою комнату и решил залезть внутрь через балкон соседнего номера, однако сорвался и упал на штыри.
Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили россиянина, висящего на уровне четвертого этажа. Для того, чтобы освободить мужчину, пришлось использовать подъемный кран.
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