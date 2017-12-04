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    В Таиланде скончался пронзенный штырями россиянин

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    • Фото: pattayapeople.ru
    В Таиланде скончался пронзенный штырями россиянин

    В Таиланде скончался пронзенный штырями россиянин

    В Таиланде скончался пронзенный штырями россиянин
  • Фото: pattayapeople.ru

    • Россиянин, который выпал с балкона в Паттайе (Таиланд), умер.

    Врачи не смогли спасти российского туриста, который напоролся на острые металлические штыри и потерял много крови, сообщает Pattaya People.

    смотретьВ Паттайе россиянин упал с балкона и напоролся на штырь
    В Паттайе россиянин упал с балкона и напоролся на штырь
    Напомним, россиянин получил серьезные травмы рано утром 1 декабря. Мужчина потерял ключ от входной двери в свою комнату и решил залезть внутрь через балкон соседнего номера, однако сорвался и упал на штыри.

    Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили россиянина, висящего на уровне четвертого этажа. Для того, чтобы освободить мужчину, пришлось использовать подъемный кран.

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