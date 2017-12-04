Министр образования Татарстана уволен после «языкового скандала»

Президент Татарстана Рустам Минниханов освободил от должности министра образования и науки республики Энгеля Фаттахова.
По данным пресс-службы правительства региона, Фаттахов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Исполняющим обязанности министра образования и науки региона назначен Рафис Бурганов, занимавший до этого пост председателем комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям и предпринимательству.
Между тем полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сообщил, что Фаттахов уволен в том числе из-за вопросов с преподаванием русского и татарского языков в школах региона.
Михаил Бабич: «Что касается отставки Фаттахова, насколько мне известно, она связана не только и не столько с языковой проблематикой, хотя там тоже были вопросы по этой части, но и с общим подходом».
Ранее в республике разразился скандал из-за преподавания в школах татарского и русского языков. Дело в том, что согласно Конституции Татарстана и русский, и татарский языки считаются в регионе государственными и преподаются в школах в обязательном порядке в равном объеме. Однако, по данным СМИ, многие родители утверждают, что их детям навязывают изучение татарского языка в ущерб русскому.
Прокуратура Татарстана провела проверку, которая выявила 3,8 тысячи нарушений в сфере преподавания языков, передает ТАСС.
Между тем полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сообщил, что Фаттахов уволен в том числе из-за вопросов с преподаванием русского и татарского языков в школах региона.
Михаил Бабич: «Что касается отставки Фаттахова, насколько мне известно, она связана не только и не столько с языковой проблематикой, хотя там тоже были вопросы по этой части, но и с общим подходом».
Ранее в республике разразился скандал из-за преподавания в школах татарского и русского языков. Дело в том, что согласно Конституции Татарстана и русский, и татарский языки считаются в регионе государственными и преподаются в школах в обязательном порядке в равном объеме. Однако, по данным СМИ, многие родители утверждают, что их детям навязывают изучение татарского языка в ущерб русскому.
Прокуратура Татарстана провела проверку, которая выявила 3,8 тысячи нарушений в сфере преподавания языков, передает ТАСС.
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