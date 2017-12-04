Сплясавшая в аэропорту Лолита боится за печень и почки критиков

Певица Лолита Милявская прокомментировала гневные высказывания пользователей, которые раскритиковали ее танец в аэропорту Торонто.
Лолита записала и разместила в соцсетях видеоролик, на котором ответила тем, кто обвинил ее в пьянстве и неадекватном поведении в аэропорту Торонто. В видеообращении артистка заявляет, что боится за здоровье тех, кто критикует человека за танцы и хорошее настроение.
Лолита Милявская: «Благодарю вас за то, что я натанцевала на полтора миллиона [просмотров] в восемь утра в аэропорту Торонто, вылетая в Нью-Йорк. Я рада, что могла это сделать. Многие посмеялись, потому что я подняла настроение и себе, и коллективу. Каждый день перелеты, каждый день концерты, правда, все уставшие?»
Также Милявская отметила, что критиковали ее в основном девушки, которые выставляют на обозрение «половые признаки» и «явно предлагают себя мужчинам». По мнению артистки, эти «страшненькие женщины» ей просто завидуют. Лолита добавила, что завидовать есть чему. «Я как богатая, обеспеченная, умная, красивая женщина с молодым мужем желаю вам, чтобы у вас было все то же самое, что и у меня», — отметила она и добавила, что зависть приводит к болезням.
Лолита Милявская: «Я искренне боюсь за ваши органы: почки, печень, селезенка, желчный пузырь — это все подвергается каменной болезни. Понимаете, да? Камни — это зависть».
Ролик с танцем в аэропорту появился на страницах Лолиты в соцсетях 2 декабря. В Instagram видео собрало почти полтора миллионов просмотров. Часть пользователей позволили себе грубые высказывания в адрес женщины, назвав ее «животным», «пьяной бабулей», «клоуном» и даже «бомжем». Однако многие поддержали звезду, отметив ее жизнерадостный характер и смелость.
Ранее певица шокировала публику провокационным нарядом, сняв во время выступления платье и оставшись в узорчатом комбинезоне на сцене фестиваля «Жара». Вид Лолиты вызвал множество насмешек и злых сравнений в Сети. Появилось множество мемов на эту тему. За артистку вступился муж. Дмитрий Иванов отметил, что не видит в костюме своей жены ничего особенного и что она вправе надевать все, что захочет.
Лолита Милявская: «Благодарю вас за то, что я натанцевала на полтора миллиона [просмотров] в восемь утра в аэропорту Торонто, вылетая в Нью-Йорк. Я рада, что могла это сделать. Многие посмеялись, потому что я подняла настроение и себе, и коллективу. Каждый день перелеты, каждый день концерты, правда, все уставшие?»
Также Милявская отметила, что критиковали ее в основном девушки, которые выставляют на обозрение «половые признаки» и «явно предлагают себя мужчинам». По мнению артистки, эти «страшненькие женщины» ей просто завидуют. Лолита добавила, что завидовать есть чему. «Я как богатая, обеспеченная, умная, красивая женщина с молодым мужем желаю вам, чтобы у вас было все то же самое, что и у меня», — отметила она и добавила, что зависть приводит к болезням.
Лолита Милявская: «Я искренне боюсь за ваши органы: почки, печень, селезенка, желчный пузырь — это все подвергается каменной болезни. Понимаете, да? Камни — это зависть».
Ролик с танцем в аэропорту появился на страницах Лолиты в соцсетях 2 декабря. В Instagram видео собрало почти полтора миллионов просмотров. Часть пользователей позволили себе грубые высказывания в адрес женщины, назвав ее «животным», «пьяной бабулей», «клоуном» и даже «бомжем». Однако многие поддержали звезду, отметив ее жизнерадостный характер и смелость.
В Нью-Йорк!!)) pic.twitter.com/FCzhWHCkvE— Лолита Милявская (@Lolita_Singer) 2 декабря 2017 г.
Ранее певица шокировала публику провокационным нарядом, сняв во время выступления платье и оставшись в узорчатом комбинезоне на сцене фестиваля «Жара». Вид Лолиты вызвал множество насмешек и злых сравнений в Сети. Появилось множество мемов на эту тему. За артистку вступился муж. Дмитрий Иванов отметил, что не видит в костюме своей жены ничего особенного и что она вправе надевать все, что захочет.
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