Спасатель чуть не погиб, вытаскивая из полыньи тонущую собаку: видео

В Канаде спасатели, рискуя жизнью, спасли собаку, попавшую в полынью. Спасательная операция попала на видео.

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На кадрах видно, что оказавшееся посреди замерзшей реки животное уже практически выбилось из сил. На помощь собаке пришли спасатели. Один из них подполз к полынье и попытался вытащить измученное животное.



Однако в этот момент сотрудник экстренной службы сам провалился под лед. К счастью, коллегам на берегу удалось вытянуть его на страховочном тросе уже со спасенным псом.