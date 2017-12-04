Агент Поветкина и Роя Джонса пожаловался на вымогателей биткоинов

В полицию обратился известный спортивный промоутер Владимир Хрюнов. Он рассказал, что мошенники вымогают у него 50 биткоинов.

803 Bitcoin

бокс

вымогательство

мошенничество

спорт

Это нокаут, признается известный спортивный промоутер Владимир Хрюнов, причем бой идет в виртуальном пространстве. По словам менеджера, неизвестные вымогатели засыпают его электронную почту оскорбительным спамом и взяли под контроль все его аккаунты в мессенджерах. Они требуют от него 50 биткоинов — по нынешнему курсу это больше 33 миллионов рублей.



Хрюнов был личным агентом Поветкина, Лебедева и Роя Джонса. Как настоящий профессионал, он говорит, что обвинять кого-то раньше времени неспортивно, но делится догадками. Дело в том, что угрожать менеджеру начали еще в Германии, где недавно проходил бой его подопечного Александра Устинова. Тяжеловес уступил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации немцу Мануэлю Чарру, но, по словам промоутера, организаторы состязания отказались выплачивать россиянину гонорар. Деньги позднее отдали, но тогда же к ним в гостиницу нагрянули агрессивные гости.



Эксперты в сфере криптовалют поясняют: действуют киберпреступники грамотно, ведь они не используют банковские счета и не дают никакой личной информации. Биткоины, как известно, — сетевые деньги, и отыскать человека, в чей электронный кошелек они уйдут, практически невозможно.



Однако платить выкуп Хрюнов не намерен. Он уверяет: сделает все возможное, чтобы ответить обидчикам и раскрыть эту биткоиновую аферу.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.