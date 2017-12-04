Молчаливые налетчики шокировали продавщиц ломбарда в Нижнем Новгороде: видео

Налетчиков, которые молча ворвались в один из ломбардов Нижнего Новгорода и вынесли оттуда почти все украшения, разыскивают полицейские. Ограбление попало в объектив камеры наблюдения.

Судя по кадрам, в торговом зале в момент ограбления находились две сотрудницы, они готовились к закрытию и подсчитывали выручку. Увидев преступников, кассиры стали кричать и звать на помощь. Но мужчины в масках продолжили невозмутимо разбивать витрины и складывать драгоценности в сумки.



Продавец: «Мамочки, вы что делаете?! Ребята, вы что, с ума сошли?»



Добычей грабителей стали кольца и ожерелья на сумму почти 8 миллионов рублей. К слову, напуганные сотрудницы лишь спустя несколько минут после инцидента смогли найти в себе силы и вызвать полицейских. Налетчикам этого времени хватило, чтобы скрыться.