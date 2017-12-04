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    Медведев потребовал наказать виновных в неудачном пуске с космодрома Восточный

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    • Фото: РИА Новости, Сергей Мамонтов
    Медведев потребовал наказать виновных в неудачном пуске с космодрома Восточный

    Медведев потребовал наказать виновных в неудачном пуске с космодрома Восточный

    Медведев потребовал наказать виновных в неудачном пуске с космодрома Восточный
  • Фото: РИА Новости, Сергей Мамонтов

    • Премьер-министр назвал прискорбным событием аварию с космическим аппаратом «Метеор-М» и потребовал наказать виновников этого провала.

    Дмитрий Медведев подчеркнул, что никакие страховые выплаты не покроют понесенные издержки. В связи с этим премьер потребовал наказать виновных в неудачном запуске и заявил, что ждет от вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего космическую отрасль, предложений о том, как исправить ситуацию, передает ТАСС.

    Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Хочу отметить, что само по себе это прискорбное событие. Мы такие издержки не можем нести! Здесь даже дело не в финансах — это просто репутационные проблемы космической отрасли».

    Также глава правительства назвал недопустимыми преждевременные доклады об успешном пуске с космодрома Восточный, который позже закончился аварией. Рогозин в ответ сказал, что в скором времени доложит о причинах неудачи.

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    Напомним, второй в истории запуск ракеты-носителя с космодрома Восточный состоялся 28 ноября. В космос отправилась ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», который нес метеорологический спутник «Метеор-М» и еще 18 малых космических аппаратов из разных стран. Разгонный блок успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя и вышел на незамкнутую околоземную орбиту, но потом связь с космическим аппаратом пропала. На целевую орбиту аппараты так и не вышли.

    Ранее сообщалось, что причиной неудачного пуска мог стать сбой в работе разгонного блока «Фрегат» или неисправность аппаратуры ГЛОНАСС.

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