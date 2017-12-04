В Кузбассе выясняют причины пожара на шахте «Распадская»

Кемеровская прокуратура выясняет причины пожара, случившегося на поверхности шахты «Распадская».

Возгорание произошло днем, 4 ноября в устье дегазационной установки. Горные выработки самостоятельно покинули 460 человек. Никто из рабочих не пострадал. Не повреждено и шахтное оборудование. К настоящему времени возгорание ликвидировано.



В «Распадской угольной компании» создали специальный штаб для расследования пожара. Проверку также начала межрайонная кемеровская прокуратура. В ходе мероприятий будут установлены причины происшествия и возможные нарушения, которые привели к пожару. Виновных привлекут к ответственности.



Шахта «Распадская» — крупнейшая угольная шахта в России. Запасы угля «Распадской» составляют около 451 млн тонн. Расположена неподалеку от города Междуреченска. Находится под управлением «Распадской угольной компании» (входит в «Евраз»).