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    В Кузбассе выясняют причины пожара на шахте «Распадская»

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    В Кузбассе выясняют причины пожара на шахте «Распадская»

    В Кузбассе выясняют причины пожара на шахте «Распадская»

    Кемеровская прокуратура выясняет причины пожара, случившегося на поверхности шахты «Распадская».

    Возгорание произошло днем, 4 ноября в устье дегазационной установки. Горные выработки самостоятельно покинули 460 человек. Никто из рабочих не пострадал. Не повреждено и шахтное оборудование. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

    В «Распадской угольной компании» создали специальный штаб для расследования пожара. Проверку также начала межрайонная кемеровская прокуратура. В ходе мероприятий будут установлены причины происшествия и возможные нарушения, которые привели к пожару. Виновных привлекут к ответственности.

    Шахта «Распадская» — крупнейшая угольная шахта в России. Запасы угля «Распадской» составляют около 451 млн тонн. Расположена неподалеку от города Междуреченска. Находится под управлением «Распадской угольной компании» (входит в «Евраз»).

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