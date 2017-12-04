Адвокат призвал оправдать Улюкаева

Адвокат Алексея Улюкаева заявил, что
экс-министр экономического развития не мог требовать взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Выступая в Замоскворецком суде Москвы, юрист подчеркнул, что Улюкаев не мог принимать решения по приватизации «Башнефти» и требовать деньги за положительное заключение.
В связи с этим адвокат заявил, что суд должен вынести оправдательный приговор, передает «Интерфакс».
Ранее сегодня прокурор попросил приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. При этом представитель гособвинения заявил, что считает доказанной вину бывшего министра, подчеркнув, что Улюкаев решил использовать свою власть для личного обогащения, хотя «не испытывал нужды, но просто катался как сыр в масле».
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.
В связи с этим адвокат заявил, что суд должен вынести оправдательный приговор, передает «Интерфакс».
Ранее сегодня прокурор попросил приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. При этом представитель гособвинения заявил, что считает доказанной вину бывшего министра, подчеркнув, что Улюкаев решил использовать свою власть для личного обогащения, хотя «не испытывал нужды, но просто катался как сыр в масле».
Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.
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