«Бело и чисто»: снегопад и транспортный коллапс не расстроили россиян

Резкая смена погоды сегодня испытывает на прочность несколько регионов страны. На многие из них обрушился ледяной дождь.
Где-то он сопровождается метелью и туманом. На дорогах обновляются рекорды по пробкам.
В десятках городов и поселков наступил «черный понедельник» из-за массовых обрывов ЛЭП. На дорогах страны сегодня обновляются рекорды по заторам и числу мелких ДТП. Большие проблемы и у авиатранспорта, в аэропортах тысячи пассажиров вынуждены ждать своих рейсов часами.
В Пензенской области ледяной дождь «запаял» тысячи автомобилей в прозрачные ледяные капсулы. Красиво, смешно и очень неудобно. От ледяной «кожуры» автомобили пришлось аккуратно очищать руками.
К сожалению, это не все последствия ледяного дождя. Из-за обрывов проводов без света остались около полутора тысяч человек в 13 населенных пунктах. Энергоснабжение не восстановили до сих пор.
Жителям Уфы повезло больше: здесь обошлось без ледяного дождя. Выпало лишь очень много снега. Из-за него в городе случился транспортный коллапс — столица Башкирии застыла в 9-балльных пробках.
В Москве же, где за сутки выпало 15% месячной нормы осадков, пробки достигли 10 баллов. Многие опоздали на работу. Но, несмотря на это, настроение у автомобилистов хорошее.
Хуже всего этим утром было авиапассажирам. Задержаны более ста авиарейсов, однако о системном коллапсе речи пока не идет.
В Москве сегодня температура воздуха колеблется около нуля, что может привести к гололеду. Однако жителей столицы не пугают ни пробки, ни снег. Как выяснилось, такая погода настраивает москвичей на философский лад.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.
В Пензенской области ледяной дождь «запаял» тысячи автомобилей в прозрачные ледяные капсулы. Красиво, смешно и очень неудобно. От ледяной «кожуры» автомобили пришлось аккуратно очищать руками.
К сожалению, это не все последствия ледяного дождя. Из-за обрывов проводов без света остались около полутора тысяч человек в 13 населенных пунктах. Энергоснабжение не восстановили до сих пор.
Жителям Уфы повезло больше: здесь обошлось без ледяного дождя. Выпало лишь очень много снега. Из-за него в городе случился транспортный коллапс — столица Башкирии застыла в 9-балльных пробках.
В Москве же, где за сутки выпало 15% месячной нормы осадков, пробки достигли 10 баллов. Многие опоздали на работу. Но, несмотря на это, настроение у автомобилистов хорошее.
Хуже всего этим утром было авиапассажирам. Задержаны более ста авиарейсов, однако о системном коллапсе речи пока не идет.
В Москве сегодня температура воздуха колеблется около нуля, что может привести к гололеду. Однако жителей столицы не пугают ни пробки, ни снег. Как выяснилось, такая погода настраивает москвичей на философский лад.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.
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