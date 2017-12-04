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    Житель иркутского поселка спас замерзающего на улице ребенка

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    • Фото: 38.мвд.рф
    Житель иркутского поселка спас замерзающего на улице ребенка

    Житель иркутского поселка спас замерзающего на улице ребенка

    Житель иркутского поселка спас замерзающего на улице ребенка
  • Фото: 38.мвд.рф

    • Житель поселка Анга в Иркутской области спас годовалого ребенка, который чуть не погиб от холода, оказавшись на улице без одежды и обуви.

    Как сообщается на сайте ГУ МВД по региону, маленькая девочка вечером вышла из дома без верхней одежды и в одних колготках. Зайти назад девочка не смогла. В это время рядом с домом проходил местный житель Федор Нечаев. Он услышал детский плач и заглянул во двор. Там он нашел замерзающую девочку и занес ее в помещение.

    Отмечается, что на улице девочка отморозила стопы обеих ног. В отношении ее родителей проводится проверка.

    Полицейские, в свою очередь, отметили Нечаева благодарностью за спасение жизни ребенка.

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