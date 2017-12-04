Житель иркутского поселка спас замерзающего на улице ребенка

Житель поселка Анга в Иркутской области спас годовалого ребенка, который чуть не погиб от холода, оказавшись на улице без одежды и обуви.
Как сообщается на сайте ГУ МВД по региону, маленькая девочка вечером вышла из дома без верхней одежды и в одних колготках. Зайти назад девочка не смогла. В это время рядом с домом проходил местный житель Федор Нечаев. Он услышал детский плач и заглянул во двор. Там он нашел замерзающую девочку и занес ее в помещение.
Отмечается, что на улице девочка отморозила стопы обеих ног. В отношении ее родителей проводится проверка.
Полицейские, в свою очередь, отметили Нечаева благодарностью за спасение жизни ребенка.
Отмечается, что на улице девочка отморозила стопы обеих ног. В отношении ее родителей проводится проверка.
Полицейские, в свою очередь, отметили Нечаева благодарностью за спасение жизни ребенка.
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