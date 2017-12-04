«Катался как сыр в масле»: гособвинение требует для Улюкаева 10 лет строгого режима

Гособвинение попросило приговорить
экс-главу Минэкономразвития к 10 годам колонии строгого режима.
Гособвинение потребовало приговорить экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей, передает ТАСС. При этом прокурор также попросил снять исключить из обвинения экс-министру признак «вымогательство», оставив только получение взятки.
Борис Непорожный, прокурор: «Улюкаев решил использовать свою власть для личного обогащения. Мотив преступления был — корысть. При этом Улюкаев не испытывал нужды, но просто катался как сыр в масле».
Представитель гособвинения заявил сегодня в суде, что считает доказанной вину бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в получении взятки от главы «Роснефти». По словам прокурора, Улюкаев дал понять Сечину, что «от выплаты премии зависит судьба других сделок „Роснефти“, по которым Минэкономразвития должно было выдать заключения».
Борис Непорожный: «Улюкаев лично получил от Сечина сумку с деньгами и был задержан. В судебном заседании были исследованы доказательства, подтверждающие вину Улюкаева».
Как отметил Непорожный, вина Улюкаева подтверждается показаниями бывшего глава службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова,который стал главным свидетелем обвинения. При этом Феоктистов не был очевидцем вымогательства взятки, но знает об этом со слов Сечина, сказал прокурор.
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.
По данным следствия, министр требовал от Сечина 2 миллиона за положительную оценку, позволившую НК «Роснефть» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».
Борис Непорожный, прокурор: «Улюкаев решил использовать свою власть для личного обогащения. Мотив преступления был — корысть. При этом Улюкаев не испытывал нужды, но просто катался как сыр в масле».
Представитель гособвинения заявил сегодня в суде, что считает доказанной вину бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева в получении взятки от главы «Роснефти». По словам прокурора, Улюкаев дал понять Сечину, что «от выплаты премии зависит судьба других сделок „Роснефти“, по которым Минэкономразвития должно было выдать заключения».
Борис Непорожный: «Улюкаев лично получил от Сечина сумку с деньгами и был задержан. В судебном заседании были исследованы доказательства, подтверждающие вину Улюкаева».
Как отметил Непорожный, вина Улюкаева подтверждается показаниями бывшего глава службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова,который стал главным свидетелем обвинения. При этом Феоктистов не был очевидцем вымогательства взятки, но знает об этом со слов Сечина, сказал прокурор.
Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября 2016 года при получении взятки в 2 миллиона долларов от главы «Роснефти», который согласился на оперативный эксперимент. К сумке с деньгами Сечин приложил корзину с колбасой и вином.
По данным следствия, министр требовал от Сечина 2 миллиона за положительную оценку, позволившую НК «Роснефть» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».
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