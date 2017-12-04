РУСАДА: отстранять Россию от Олимпиады будет крайне несправедливо

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявил, что отсутствие россиян на Играх в Пхёнчхане будет противоречить идеалам олимпийского движения.
По словам Юрия Гануса, отстранение российских спортсменов будет крайне несправедливым решением.
Юрий Ганус, генеральный директор Российского антидопингового агентства: «Ключевой стороной являются наши чистые спортсмены. Будет крайне несправедливо и жаль, если наши чистые спортсмены не примут участия в Олимпийских играх, потому что это противоречит всем идеалам олимпийского движения».
Ганус отметил, что Москва «искренне заинтересована» в том, чтобы российские спортсмены принимали участие в крупных международных турнирах. Также он рассказал, что намерен добиваться восстановления не только РУСАДА, но и Паралимпийского комитета и федераций, которых коснулись допинговые скандалы, передает ТАСС.
Напомним, в середине ноября совет учредителей Всемирного антидопингового агентства отказался восстанавливать в правах РУСАДА. Этот шаг поставил под сомнение участие всей сборной РФ в зимней Олимпиаде. Окончательное решение о судьбе российской команды будет принято на исполкоме МОК, который пройдет в Лозанне 5 декабря.
Юрий Ганус, генеральный директор Российского антидопингового агентства: «Ключевой стороной являются наши чистые спортсмены. Будет крайне несправедливо и жаль, если наши чистые спортсмены не примут участия в Олимпийских играх, потому что это противоречит всем идеалам олимпийского движения».
Ганус отметил, что Москва «искренне заинтересована» в том, чтобы российские спортсмены принимали участие в крупных международных турнирах. Также он рассказал, что намерен добиваться восстановления не только РУСАДА, но и Паралимпийского комитета и федераций, которых коснулись допинговые скандалы, передает ТАСС.
Напомним, в середине ноября совет учредителей Всемирного антидопингового агентства отказался восстанавливать в правах РУСАДА. Этот шаг поставил под сомнение участие всей сборной РФ в зимней Олимпиаде. Окончательное решение о судьбе российской команды будет принято на исполкоме МОК, который пройдет в Лозанне 5 декабря.
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