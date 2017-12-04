МВД пресекло работу оператора связи для телефонных террористов

МВД сообщило о ликвидации нелегального оператора, который позволял телефонным террористам совершать анонимные звонки.
Сотрудники МВД раскрыли и ликвидировали один из крупнейших в России нелегальных телефонных операторов, действовавших на территории нескольких регионов России. Об этом в понедельник сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «На протяжении нескольких лет злоумышленники действовали на территории Московского региона, а также Ярославской, Калужской областей, Краснодарского и Алтайского края, предоставляя своим клиентам, физическим и юридическим лицам, услуги междугородной и международной связи без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и без лицензии на право оказания данных услуг».
По словам представителя, при звонках с оператора номер вызывающего абонента заменялся номером из нелегальной сети, что позволяло звонившим оставаться анонимными и распространять ложные сообщения о минированиях.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной предпринимательской деятельности. Оперативники изъяли более 2 тысяч сим-карт, 41 сотовый шлюз, компьютерную технику и средства связи. Задержаны также несколько подозреваемых, они дают признательные показания. Количество задержанных МВД не раскрывает.
Напомним, 24 ноября ноября Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который позволяет блокировать звонки телефонных террористов и обязывает операторов сообщать их номера правоохранительными органам или Роскомнадзору. Кроме того, 23 ноября в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении уголовного наказания за телефонный терроризм.
Ирина Волк, официальный представитель МВД России: «На протяжении нескольких лет злоумышленники действовали на территории Московского региона, а также Ярославской, Калужской областей, Краснодарского и Алтайского края, предоставляя своим клиентам, физическим и юридическим лицам, услуги междугородной и международной связи без регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности и без лицензии на право оказания данных услуг».
По словам представителя, при звонках с оператора номер вызывающего абонента заменялся номером из нелегальной сети, что позволяло звонившим оставаться анонимными и распространять ложные сообщения о минированиях.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной предпринимательской деятельности. Оперативники изъяли более 2 тысяч сим-карт, 41 сотовый шлюз, компьютерную технику и средства связи. Задержаны также несколько подозреваемых, они дают признательные показания. Количество задержанных МВД не раскрывает.
Напомним, 24 ноября ноября Госдума приняла в окончательном чтении законопроект, который позволяет блокировать звонки телефонных террористов и обязывает операторов сообщать их номера правоохранительными органам или Роскомнадзору. Кроме того, 23 ноября в Госдуму был внесен законопроект об ужесточении уголовного наказания за телефонный терроризм.
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