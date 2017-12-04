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    Сбившая «пьяного» мальчика требует с его отца 10 млн рублей за клевету

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    • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов
    Сбившая «пьяного» мальчика требует с его отца 10 млн рублей за клевету

    Сбившая «пьяного» мальчика требует с его отца 10 млн рублей за клевету

    Сбившая «пьяного» мальчика требует с его отца 10 млн рублей за клевету
  • Фото: РИА Новости, Виталий Белоусов

    • Защита Ольги Алисовой, осужденной за ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, подала в отношении отца ребенка заявление о клевете.

    Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель Романа Шимко, отца погибшего мальчика. По его словам, Алисова требует за клевету в ее отношении 10 миллионов рублей, согласно ч. 5 ст. 128.1 УК России «Клевета».

    Кроме того, соответчиком по иску, по словам защиты, будет привлечен один из федеральных телеканалов — с него автомобилистка также потребует 5 миллионов рублей.

    Слова представителя Шимко подтвердила и адвокат Алисовой Наталья Куракина. Она отметила, что заявление действительно было подано, но не уточнила каким образом Алисова намерена добиться выплаты именно такой суммы.

    смотретьСбившую насмерть ребенка в Балашихе отправили в колонию-поселение
    Сбившую насмерть ребенка в Балашихе отправили в колонию-поселение
    Напомним, резонансное ДТП произошло во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе сбила шестилетнего мальчика. После проведения экспертизы выяснилось, что в крови ребенка была обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения.

    Однако повторная экспертиза показала, что мальчик был трезв, а обнаруженный в его крови этиловый спирт возник посмертно, так как проводивший экспертизу медик действовал ненадлежащим образом.

    15 ноября суд признал женщину виновной и приговорил к трем годам колонии-поселения. Кроме того, Алисова должна будет выплатить родителям погибшего ребенка 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Защита Алисовой обжаловала приговор.







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