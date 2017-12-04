Сбившая «пьяного» мальчика требует с его отца 10 млн рублей за клевету

Защита Ольги Алисовой, осужденной за ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, подала в отношении отца ребенка заявление о клевете.
Об этом «Газете.Ru» рассказал представитель Романа Шимко, отца погибшего мальчика. По его словам, Алисова требует за клевету в ее отношении 10 миллионов рублей, согласно ч. 5 ст. 128.1 УК России «Клевета».
Кроме того, соответчиком по иску, по словам защиты, будет привлечен один из федеральных телеканалов — с него автомобилистка также потребует 5 миллионов рублей.
Слова представителя Шимко подтвердила и адвокат Алисовой Наталья Куракина. Она отметила, что заявление действительно было подано, но не уточнила каким образом Алисова намерена добиться выплаты именно такой суммы.
Напомним, резонансное ДТП произошло во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе сбила шестилетнего мальчика. После проведения экспертизы выяснилось, что в крови ребенка была обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения.
Однако повторная экспертиза показала, что мальчик был трезв, а обнаруженный в его крови этиловый спирт возник посмертно, так как проводивший экспертизу медик действовал ненадлежащим образом.
15 ноября суд признал женщину виновной и приговорил к трем годам колонии-поселения. Кроме того, Алисова должна будет выплатить родителям погибшего ребенка 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Защита Алисовой обжаловала приговор.
Кроме того, соответчиком по иску, по словам защиты, будет привлечен один из федеральных телеканалов — с него автомобилистка также потребует 5 миллионов рублей.
Слова представителя Шимко подтвердила и адвокат Алисовой Наталья Куракина. Она отметила, что заявление действительно было подано, но не уточнила каким образом Алисова намерена добиться выплаты именно такой суммы.
Напомним, резонансное ДТП произошло во дворе жилого дома в подмосковной Балашихе 23 апреля. 31-летняя Ольга Алисова на Hyundai Solaris во дворе сбила шестилетнего мальчика. После проведения экспертизы выяснилось, что в крови ребенка была обнаружена концентрация этилового спирта, соответствующая сильной степени опьянения.
Однако повторная экспертиза показала, что мальчик был трезв, а обнаруженный в его крови этиловый спирт возник посмертно, так как проводивший экспертизу медик действовал ненадлежащим образом.
15 ноября суд признал женщину виновной и приговорил к трем годам колонии-поселения. Кроме того, Алисова должна будет выплатить родителям погибшего ребенка 2,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Защита Алисовой обжаловала приговор.
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