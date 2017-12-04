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    Путин поручил Минюсту вести реестр СМИ-иноагентов

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    • Фото: Никольский Алексей / ТАСС
    Путин поручил Минюсту вести реестр <nobr>СМИ-иноагентов</nobr>

    Путин поручил Минюсту вести реестр СМИ-иноагентов

    Путин поручил Минюсту вести реестр <nobr>СМИ-иноагентов</nobr>
  • Фото: Никольский Алексей / ТАСС

    • Президент внес изменения в положение о Минюсте.

    В указе, текст которого опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что Минюст будет вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

    Министерству поручено принимать решения о включении или исключении из списка иностранных агентов тех или иных СМИ.

    смотретьНа «Радио Свобода» заявили о получении уведомления о возможном признании иноагентом
    На «Радио Свобода» заявили о получении уведомления о возможном признании иноагентом
    Напомним, Владимир Путин 25 ноября подписал закон о статусе иноагентов для СМИ. Согласно этому документу, иностранными агентами признаются СМИ, которые получают финансирование от иностранных государств или организаций. Уведомления о регистрации в качестве иноагента, в частности, получили «Радио Свобода», «Голос Америки» и их совместный проект «Настоящее время».

    Это решение стало ответом на действия американских властей, которые внесли компанию T&R Productions LLC, обслуживающую RT America, в список иноагентов.

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