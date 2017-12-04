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    Рейтинг лучших песен 2017 года возглавил трек 17-летнего рэпера-убийцы

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    • Фото: ForwardHype Daily / yuotube.com
    Рейтинг лучших песен 2017 года возглавил трек <nobr>17-летнего</nobr> <nobr>рэпера-убийцы</nobr>

    Рейтинг лучших песен 2017 года возглавил трек 17-летнего рэпера-убийцы

    Рейтинг лучших песен 2017 года возглавил трек <nobr>17-летнего</nobr> <nobr>рэпера-убийцы</nobr>
  • Фото: ForwardHype Daily / yuotube.com

    • Журнал The Fader составил список самых лучших и популярных музыкальных композиций 2017 года.

    Отмечается, что рейтинг был составлен на основе данных сервисов Apple Music и Spotify. Издание сообщает, что имена некоторых артистов не могут быть названы, так как те являются преступниками. «Генерирование кликов их произведениям будет приравниваться к соучастию в их преступлениях», — отмечает The Fader.

    Первое место в рейтинге как раз досталось артисту, которого сейчас обвиняют в двух тяжких убийствах, разбойном нападении, а также ограблении и избиении 65-летнего старика. Это 17-летний рэпер Tay-K с его клипом The Race, который он снял, находясь в бегах. Сейчас Tay-K находится под следствием, если рэпера признают виновным, ему грозит длительное заключение или смертная казнь на электрическом стуле в штате Техас.

    Вторую строчку рейтинга, по версии издания, заняла американка Фиб Бриджерс с песней Funeral. Замыкает тройку XO Tour LIif3 Лил Узи Верта. В список также попали хиты Фрэнка Оушена, Селены Гомес, Ланы Дель Рей, Lil Peep, Дрейка Ламара и Даниэллы Бреголи.

    Ранее свой рейтинг 50 лучших песен 2017 года представил журнал Rolling Stone.

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