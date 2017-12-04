ЦБ намерен присвоить россиянам уникальный идентификатор

Центробанк и «Финтех» хотят присвоить каждому россиянину уникальный идентификатор, по которому можно будет получать скидки.
На личном ID будет фиксироваться информация о льготах, положенных, например, членам многодетных семей, инвалидам и пенсионерам.
В настоящее время ведется дискуссия о том, куда именно «зашить» ID — на банковскую или сим-карту. Они оформляются по паспорту, и соответственно на них проще добавить информацию о льготах, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Отметим, что сейчас вместо ID используются различные удостоверения. Например, у пожилых есть пенсионные удостоверения, которое подтверждает их статус. При этом во многих зарубежных странах у граждан есть уникальные идентификаторы. Например, в США используются номера социального страхования.
В настоящее время ведется дискуссия о том, куда именно «зашить» ID — на банковскую или сим-карту. Они оформляются по паспорту, и соответственно на них проще добавить информацию о льготах, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Отметим, что сейчас вместо ID используются различные удостоверения. Например, у пожилых есть пенсионные удостоверения, которое подтверждает их статус. При этом во многих зарубежных странах у граждан есть уникальные идентификаторы. Например, в США используются номера социального страхования.
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