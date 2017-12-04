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    Крымский мост соединит российские берега в конце года. Крым, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрымский мост соединит российские берега в конце года

    Крымский мост соединит российские берега в конце года

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    Крымский мост соединит российские берега в конце года

    Крымский мост соединит российские берега в конце года

    Крымский мост соединит российские берега в конце года

      Строители Крымского моста монтируют пролеты между опорами автомобильной переправы. Укладка ведется сразу с двух берегов, с помощью сверхмощных домкратов.

      Сто тысяч тонн стали потребовалось строителям для изготовления плит покрытия автомобильной части Крымского моста. Самая сложная часть операции — передвинуть эти конструкции на опоры, сооруженные в Керченском проливе. Как и на подъеме арок, задействованы четыре мощных домкрата, каждый — по 300 тонн, передает корреспондент НТВ Олег Крючков.

      Монтаж мостового покрытия ведется одновременно со стороны Керчи и со стороны Тамани. Стыковка секций моста с арками назначена на конец декабря. В первый день нового года откроется пешеходное сообщение между Крымом и Кубанью.

      Параллельно ведется укладка асфальтно-бетонного покрытия на разных участках. Частично готовы первый и второй подготовительные слои из трех, которые покроют автомобильную часть моста.

      Не забывают и про железнодорожный мост, готовы три четверти морских опор. Полугодовое опережение графика — задел строителей перед началом сезона зимних штормов.

      Подробности — в видеоматериале.

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