Крымский мост соединит российские берега в конце года

Строители Крымского моста монтируют пролеты между опорами автомобильной переправы. Укладка ведется сразу с двух берегов, с помощью сверхмощных домкратов.
Сто тысяч тонн стали потребовалось строителям для изготовления плит покрытия автомобильной части Крымского моста. Самая сложная часть операции — передвинуть эти конструкции на опоры, сооруженные в Керченском проливе. Как и на подъеме арок, задействованы четыре мощных домкрата, каждый — по 300 тонн, передает корреспондент НТВ Олег Крючков.
Монтаж мостового покрытия ведется одновременно со стороны Керчи и со стороны Тамани. Стыковка секций моста с арками назначена на конец декабря. В первый день нового года откроется пешеходное сообщение между Крымом и Кубанью.
Параллельно ведется укладка асфальтно-бетонного покрытия на разных участках. Частично готовы первый и второй подготовительные слои из трех, которые покроют автомобильную часть моста.
Не забывают и про железнодорожный мост, готовы три четверти морских опор. Полугодовое опережение графика — задел строителей перед началом сезона зимних штормов.
Подробности — в видеоматериале.
Монтаж мостового покрытия ведется одновременно со стороны Керчи и со стороны Тамани. Стыковка секций моста с арками назначена на конец декабря. В первый день нового года откроется пешеходное сообщение между Крымом и Кубанью.
Параллельно ведется укладка асфальтно-бетонного покрытия на разных участках. Частично готовы первый и второй подготовительные слои из трех, которые покроют автомобильную часть моста.
Не забывают и про железнодорожный мост, готовы три четверти морских опор. Полугодовое опережение графика — задел строителей перед началом сезона зимних штормов.
Подробности — в видеоматериале.
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