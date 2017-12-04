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    Новый экипаж МКС проводили на Байконур. Байконур, космонавтика, космос, МКС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНовый экипаж МКС проводили на Байконур

    Новый экипаж МКС проводили на Байконур

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    Новый экипаж МКС проводили на Байконур

    Новый экипаж МКС проводили на Байконур

    Новый экипаж МКС проводили на Байконур

      В Звёздном городке сегодня торжественно проводили на Байконур новый экипаж МКС.

      В его основном составе космонавт Антон Шкаплеров, впервые на орбиту полетят астронавт NASA Скотт Тингл и японский врач Норишиге Канаи. Уже завтра на космодроме пройдет их первая тренировка.

      Старт пилотируемого корабля «Союз МС-07» запланирован на 17 декабря. Так что Новый год экипаж встретит уже в космосе и, как полагается, несколько раз.

      Экипаж проведет на МКС 122 дня. Предстоит выход в открытый космос, запланирована и большая научная программа. В ней более 50 биологических, геофизических и медицинских экспериментов. Кроме того, космонавтам предстоит проделать ювелирную работу: заменить электронный блок антенны спутниковой системы ретрансляции.

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