Новый экипаж МКС проводили на Байконур

В Звёздном городке сегодня торжественно проводили на Байконур новый экипаж МКС.

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В его основном составе космонавт Антон Шкаплеров, впервые на орбиту полетят астронавт NASA Скотт Тингл и японский врач Норишиге Канаи. Уже завтра на космодроме пройдет их первая тренировка.



Старт пилотируемого корабля «Союз МС-07» запланирован на 17 декабря. Так что Новый год экипаж встретит уже в космосе и, как полагается, несколько раз.



Экипаж проведет на МКС 122 дня. Предстоит выход в открытый космос, запланирована и большая научная программа. В ней более 50 биологических, геофизических и медицинских экспериментов. Кроме того, космонавтам предстоит проделать ювелирную работу: заменить электронный блок антенны спутниковой системы ретрансляции.