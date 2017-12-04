Патриархи православных церквей совершили литургию в храме Христа Спасителя

В Храме Христа Спасителя прошла Божественная литургия в память о святителе Тихоне. Сегодня православные отмечают столетие со дня возведения его на патриарший престол.

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РПЦ

Богослужение проводит предстоятель Русской православной церкви Кирилл, в нем принимают участие все архиереи РПЦ, а также главы и представители других поместных церквей. Они приехали в Москву на юбилейные торжества со всего мира.



Святитель Тихон (в миру Белавин) — первый патриарх нового времени, возглавивший церковь в 1917 году по решению Всероссийского Поместного собора. Он до сих пор считается одним из самых почитаемых архиереев. В 1989 году святитель Тихон был канонизирован.