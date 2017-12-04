Подозреваются все
ТВ-Эфир
Подозреваются все
    •  
    Патриархи православных церквей совершили литургию в храме Христа Спасителя. православие, РПЦ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПатриархи православных церквей совершили литургию в храме Христа Спасителя

    Патриархи православных церквей совершили литургию в храме Христа Спасителя

    комментировать
    Патриархи православных церквей совершили литургию в храме Христа Спасителя

    Патриархи православных церквей совершили литургию в храме Христа Спасителя

    Патриархи православных церквей совершили литургию в храме Христа Спасителя

      В Храме Христа Спасителя прошла Божественная литургия в память о святителе Тихоне. Сегодня православные отмечают столетие со дня возведения его на патриарший престол.

      Богослужение проводит предстоятель Русской православной церкви Кирилл, в нем принимают участие все архиереи РПЦ, а также главы и представители других поместных церквей. Они приехали в Москву на юбилейные торжества со всего мира.

      Святитель Тихон (в миру Белавин) — первый патриарх нового времени, возглавивший церковь в 1917 году по решению Всероссийского Поместного собора. Он до сих пор считается одним из самых почитаемых архиереев. В 1989 году святитель Тихон был канонизирован.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru