Челябинскую фирму оштрафовали за рекламу с текстом молитвы «Отче наш»

100 тысяч рублей должна будет выплатить челябинская компания за размещение молитвы «Отче наш» на карманных календарях наряду с информацией о микрозаймах.
Реклама микрокредитов, дополненная образом Иисуса Христа и молитвой «Отче наш», появилась в Челябинске еще весной 2017 года. Дело против фирмы, которая напечатала такие карманные календари, было возбуждено с подачи местных жителей.
Сегодня в ФАС признали, что использование в рекламном сообщении религиозных христианских символов нарушает законодательство о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих. Чтобы разрешить вопрос, ранее в ФАС учредили экспертный совет, а также провели голосование на сайте.
ФАС Челябинской области: «Данную позицию ведомства разделили 17 из 19 участников Экспертного совета при Челябинском УФАС России, а также 270 участников опроса на сайте службы из 660 проголосовавших», — уточнили в ведомстве.
В решении вопроса по просьбе ведомства также участвовали и представители Челябинской епархии РПЦ. Там рекламу с использованием молитвы назвали недопустимой, передает ТАСС.
Сегодня в ФАС признали, что использование в рекламном сообщении религиозных христианских символов нарушает законодательство о рекламе, поскольку может являться оскорбительным для чувств верующих. Чтобы разрешить вопрос, ранее в ФАС учредили экспертный совет, а также провели голосование на сайте.
ФАС Челябинской области: «Данную позицию ведомства разделили 17 из 19 участников Экспертного совета при Челябинском УФАС России, а также 270 участников опроса на сайте службы из 660 проголосовавших», — уточнили в ведомстве.
В решении вопроса по просьбе ведомства также участвовали и представители Челябинской епархии РПЦ. Там рекламу с использованием молитвы назвали недопустимой, передает ТАСС.
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