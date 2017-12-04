Глухие пробки в Москве: автовладельцев просят пересесть на метро

В понедельник утром, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах Москвы достигали 9 баллов.
Ухудшение погодных условий в столице привело к затруднению движения автомобилей в понедельник утром, сообщается в Twitter транспортного комплекса Москвы.
Водителей просят по возможности пересесть на общественный транспорт, соблюдать правила парковки, чтобы не препятствовать работе коммунальной техники при уборке дорог.
Кроме того, в случае участия в ДТП, попадающего под действие Европортокола, водителей просят пользоваться данным способом оформления и не создавать проблем для других автомобилистов.
Ранее синоптики сообщили, что снегопад в Москве будет продолжаться еще несколько часов — выпадет до 8 сантиметров снега. «До 15:00 в Москве сохранится снегопад, местами сильный, а также гололед и снежный накат», — сообщили «Интерфаксу» в метеобюро столицы. А спасатели ранее предупреждали о сильном тумане с видимостью до 200 метров, ледяной дождь и сильный ветер до 17 м/с.
Также о возможных кратковременных задержках выполнения авиарейсов предупредили в двух столичных аэропортах. «Для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку. В связи с этим возможны технические задержки в пределах 20 минут, которые компенсируются во время полета», — пояснили в Домодедово, добавив, что аэропорт работает штатно. В Шереметьево задержки связали с необходимостью попеременной очистки взлетно-посадочных полос от снега.
Водителей просят по возможности пересесть на общественный транспорт, соблюдать правила парковки, чтобы не препятствовать работе коммунальной техники при уборке дорог.
Просим водителей соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, по возможности, пользоваться общественным транспортом. #Москва— Московский транспорт (@DtRoad) 4 декабря 2017 г.
Кроме того, в случае участия в ДТП, попадающего под действие Европортокола, водителей просят пользоваться данным способом оформления и не создавать проблем для других автомобилистов.
#ЦОДД убедительно просит водителей в случае участия в ДТП,попадающего под действие Европортокола, пользоваться данным способом оформления и не создавать проблем для других автомобилистов.В случае немотивированного отказа страховых к-ий в приеме ЕП,сообщайте в #Дептранс— Московский транспорт (@DtRoad) 4 декабря 2017 г.
Ранее синоптики сообщили, что снегопад в Москве будет продолжаться еще несколько часов — выпадет до 8 сантиметров снега. «До 15:00 в Москве сохранится снегопад, местами сильный, а также гололед и снежный накат», — сообщили «Интерфаксу» в метеобюро столицы. А спасатели ранее предупреждали о сильном тумане с видимостью до 200 метров, ледяной дождь и сильный ветер до 17 м/с.
Также о возможных кратковременных задержках выполнения авиарейсов предупредили в двух столичных аэропортах. «Для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку. В связи с этим возможны технические задержки в пределах 20 минут, которые компенсируются во время полета», — пояснили в Домодедово, добавив, что аэропорт работает штатно. В Шереметьево задержки связали с необходимостью попеременной очистки взлетно-посадочных полос от снега.
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