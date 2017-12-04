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    Глухие пробки в Москве: автовладельцев просят пересесть на метро. Москва, погода, снег, туман. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлухие пробки в Москве: автовладельцев просят пересесть на метро

    Глухие пробки в Москве: автовладельцев просят пересесть на метро

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    Глухие пробки в Москве: автовладельцев просят пересесть на метро

    Глухие пробки в Москве: автовладельцев просят пересесть на метро

      В понедельник утром, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах Москвы достигали 9 баллов.

      Ухудшение погодных условий в столице привело к затруднению движения автомобилей в понедельник утром, сообщается в Twitter транспортного комплекса Москвы.

      Водителей просят по возможности пересесть на общественный транспорт, соблюдать правила парковки, чтобы не препятствовать работе коммунальной техники при уборке дорог.




      Кроме того, в случае участия в ДТП, попадающего под действие Европортокола, водителей просят пользоваться данным способом оформления и не создавать проблем для других автомобилистов.




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      Ранее синоптики сообщили, что снегопад в Москве будет продолжаться еще несколько часов — выпадет до 8 сантиметров снега. «До 15:00 в Москве сохранится снегопад, местами сильный, а также гололед и снежный накат», — сообщили «Интерфаксу» в метеобюро столицы. А спасатели ранее предупреждали о сильном тумане с видимостью до 200 метров, ледяной дождь и сильный ветер до 17 м/с.

      Также о возможных кратковременных задержках выполнения авиарейсов предупредили в двух столичных аэропортах. «Для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку. В связи с этим возможны технические задержки в пределах 20 минут, которые компенсируются во время полета», — пояснили в Домодедово, добавив, что аэропорт работает штатно. В Шереметьево задержки связали с необходимостью попеременной очистки взлетно-посадочных полос от снега.

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