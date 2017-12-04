Глухие пробки в Москве: автовладельцев просят пересесть на метро

#ЦОДД убедительно просит водителей в случае участия в ДТП,попадающего под действие Европортокола, пользоваться данным способом оформления и не создавать проблем для других автомобилистов.В случае немотивированного отказа страховых к-ий в приеме ЕП,сообщайте в #Дептранс