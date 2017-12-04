Суд заочно арестовал россиянина, вступившего в «Правый сектор»

Суд заочно арестовал россиянина Александра Валова, вступившего в запрещенную в РФ экстремистскую организацию «Правый сектор».

По данным следствия, Валов не позднее 2014 года уехал из России на Украину и вступил в «Правый сектор». Мужчина поддерживает радикальные взгляды, а также идеи фашизма и национализма. Он систематически участвовал в мероприятиях экстремистов, вел их видео- и фотосъемку, а готовые материалы распространял в Интернете. Таким образом он пропагандировал экстремистскую деятельность, сообщает официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.



Светлана Петренко: «Одним из фигурантов уголовного дела, в отношении которого вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ „Участие в деятельности экстремистской организации“, является Александр Валов. По ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».



В настоящее время, по словам представителя СК, валов за денежное вознаграждение участвует в боевых действиях на юго-востоке Украины в составе батальона «Азов». Следствие дополнительно квалифицировало его действия по статье о наемничестве.



