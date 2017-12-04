Центробанк отозвал лицензии у московского и краснодарского банков

Банк России отозвал лицензии у московского коммерческого банка «Европейский стандарт» и краснодарского коммерческого банка «Новопокровский».
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Как сообщается на сайте регулятора, бизнес коммерческого банка «Евростандарт» был ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности. В ноябре 2017 года инспекция Банка России установила факт хищения из кассы «Евростандарта» денежных средств на крупную сумму. В результате существенно снизился размер собственных средств кредитной организации. Это привело к необходимости осуществления мер по предупреждению банкротства и реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
Что касается краснодарского коммерческого банка «Новопокровский», то, по данным регулятора, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного представления информации в уполномоченный орган, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Приказом Банка России в «Евростандарт» и «Новопокровский» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.
Что касается краснодарского коммерческого банка «Новопокровский», то, по данным регулятора, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного представления информации в уполномоченный орган, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Приказом Банка России в «Евростандарт» и «Новопокровский» назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.
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