Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    •  
    В Иркутске около ста семей военнослужащих РВСН отметили новоселье. Иркутск, Иркутская область, жилье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Иркутске около ста семей военнослужащих РВСН отметили новоселье

    В Иркутске около ста семей военнослужащих РВСН отметили новоселье

    комментировать

    В Иркутске около ста семей военнослужащих РВСН отметили новоселье

    В Иркутске около ста семей военнослужащих РВСН отметили новоселье

      В Иркутске около ста семей военнослужащих ракетных войск получили ключи от новых квартир.

      Под звуки военного оркестра им вручили ключи от квартир улучшенной планировки в новом десятиэтажном доме в элитном районе. Каждая с отделкой, сантехникой и даже плитой.

      Рядом с домом находятся спортивные и развлекательные комплексы, школы и детские сады. Кроме того, недалеко от дома расположены новый Центр юнармейского движения и парк «Патриот».

      Новоселье стало для ракетчиков подарком в преддверии профессионального праздника: 17 декабря — день РВСН.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru