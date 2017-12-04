В Иркутске около ста семей военнослужащих РВСН отметили новоселье

В Иркутске около ста семей военнослужащих ракетных войск получили ключи от новых квартир.

Под звуки военного оркестра им вручили ключи от квартир улучшенной планировки в новом десятиэтажном доме в элитном районе. Каждая с отделкой, сантехникой и даже плитой.



Рядом с домом находятся спортивные и развлекательные комплексы, школы и детские сады. Кроме того, недалеко от дома расположены новый Центр юнармейского движения и парк «Патриот».



Новоселье стало для ракетчиков подарком в преддверии профессионального праздника: 17 декабря — день РВСН.