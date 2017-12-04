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    Возведение Крымского моста вступило в решающую фазу. Крым, мосты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВозведение Крымского моста вступило в решающую фазу

    Возведение Крымского моста вступило в решающую фазу

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    Возведение Крымского моста вступило в решающую фазу

    Возведение Крымского моста вступило в решающую фазу

    Возведение Крымского моста вступило в решающую фазу

      Завершено возведение опор автодорожной части моста через Керченский пролив. Строители укладывают плиты автомобильной части переправы.

      На их изготовление потребовалось сто тысяч тонн стали. Самая сложная часть операции — передвинуть конструкции на опоры. Как и ранее, на подъеме арок задействованы сверхмощные домкраты. Монтаж покрытия идет одновременно с двух сторон. Параллельно ведется укладка асфальта.

      Роман Новиков, начальник ФКУ Упрдор «Тамань»: «На сегодняшний день по направлению из Тамани в Керчь нижнего слоя асфальтобетона уложено восемь километров, верхний слой практически весь закрыт — это семь километров. По направлению из Керчи в Тамань показатели такие: пять километров уложено по нижнему слою, 1,5 — по верхнему».

      Стыковка секций моста с арками назначена на последние дни декабря. Автомобильное сообщение через Керченский пролив планируют открыть к концу 2018 года, железнодорожное в декабре 2019-го.

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