Возведение Крымского моста вступило в решающую фазу

Завершено возведение опор автодорожной части моста через Керченский пролив. Строители укладывают плиты автомобильной части переправы.

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На их изготовление потребовалось сто тысяч тонн стали. Самая сложная часть операции — передвинуть конструкции на опоры. Как и ранее, на подъеме арок задействованы сверхмощные домкраты. Монтаж покрытия идет одновременно с двух сторон. Параллельно ведется укладка асфальта.



Роман Новиков, начальник ФКУ Упрдор «Тамань»: «На сегодняшний день по направлению из Тамани в Керчь нижнего слоя асфальтобетона уложено восемь километров, верхний слой практически весь закрыт — это семь километров. По направлению из Керчи в Тамань показатели такие: пять километров уложено по нижнему слою, 1,5 — по верхнему».



Стыковка секций моста с арками назначена на последние дни декабря. Автомобильное сообщение через Керченский пролив планируют открыть к концу 2018 года, железнодорожное в декабре 2019-го.