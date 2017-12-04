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    Сбитый на Алтуфьевском шоссе трехлетний мальчик скончался в больнице

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    Сбитый на Алтуфьевском шоссе трехлетний мальчик скончался в больнице

    Сбитый на Алтуфьевском шоссе трехлетний мальчик скончался в больнице

    Сбитый на Алтуфьевском шоссе трехлетний мальчик скончался в больнице
  • Фото: mreporter.ru

    • Трехлетний ребенок, которого накануне вечером вместе с родителями сбила машина на Алтуфьевском шоссе, скончался в больнице.

    Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

    ГУ МВД России по Москве: «Пострадавший в результате ДТП трехлетний мальчик скончался».

    В ведомстве добавили, что водитель иномарки — безработный мужчина 1986 года рождения. В момент аварии он был пьян. Эксперты обнаружили в его крови 1 промилле алкоголя.

    Возбуждено уголовное дело о нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

    смотретьСбивший группу пешеходов в Москве водитель проехал на «красный»
    Сбивший группу пешеходов в Москве водитель проехал на «красный»
    Ранее сообщалось, что накануне вечером на Алтуфьевском шоссе водитель проехал на красный сигнал светофора и сбил переходившую дорогу по пешеходному переходу семью из трех человек. Родители и трехлетний ребенок были госпитализированы.

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